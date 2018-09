Med jævne mellemrum skaber Monica Lewinsky overskrifter verden over. Hendes fortid i Det Hvide Hus forfølger hende stadig, og det fik den 45-årige aktivist og foredragsholder til at afbryde et interview i Israel i mandags. Allerede efter første spørgsmål.

Den tidligere praktikant i Det Hvide Hus, Monica Lewinsky, har svært med at undslippe sin relation til den tidligere amerikanske præsident, Bill Clinton. Efter hun havde holdt sin tale - om fordele og ulemper ved internettet - under en konference i Israel, nåede Monica Lewinsky lige akurat at sætte sig til rette i stolen, da den israelsk nyhedsvært fik hende op af stolen igen. Det skriver det Israelske medie Haaretz.

»Forventer du stadig den undskyldning? Den personlige undskyldning?« spurgte nyhedsværten, Yonit Levi, som det første.

Spørgsmålet kom i kølvandet på et interview med mediet NBC, hvor Bill Clinton for nylig er blevet spurgt om, hvorvidt han nogensinde har givet Lewinsky en personlig undskyldning. Her havde han forklaret, at han ikke mente, det var nødvendigt, når han havde gjort det offentligt.

.@MonicaLewinsky walking out abruptly on @LeviYonit (chief anchor at @NewsChannelIL ) few seconds into her on stage live Interview after being asked: do you still expect a personal apology from Pres. Clinton. “Sorry, i cant do this”. pic.twitter.com/ZN3BiGViwF — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) 3. september 2018

Den omtalte 'undskyldning' vedrører Monica Lewinskys relation til Bill Clinton, da hun arbejdede som praktikant i Det Hvide Hus tilbage i midt 90'erne. En relation, som førte til den såkaldte 'Clinton–Lewinsky skandale'.

Den efterfølgende mediebevågenhed gjorde Lewinsky til en tv-personlighed og social aktivist på trods af, hun sjældent kommenterer skandalen.

Det var netop også grunden til, at hun efter kun dette ene spørgsmål forlod konferencen med ordene; »Beklager, det kan jeg ikke være med til«.

Efterfølgende har Monica Lewinsky kommenteret hændelsen på Twitter, hvor hun forklarer, at nyhedsværten dagen før konferencen havde fremvist spørgsmålene, hvor Lewinsky tydeligt havde gjort det klart, at hun ikke ville svare på spørgsmål vedrørende Clinton-skandalen.