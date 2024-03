En kongres i regionen Transnistrien beskrives af moldovisk toppolitiker som en propagandabegivenhed.

Moldovas proeuropæiske regering affærdiger udbryderregionen Transnistriens ønske om russisk hjælp til at modstå pres fra Moldova.

Ønsket blev fremsat på et en særlig kongres, hvor parlamentsmedlemmer deltog, i Transnistrien. Regeringen beskriver kongressen som en propagandabegivenhed beregnet til at skabe overskrifter.

Regionen, der længe er blevet set som et muligt brændpunkt i forholdet mellem Rusland og Europa, holdt en "kongres for fuldmægtige på alle niveauer", efter at Moldova har stillet krav til, at firmaer fra Transnistrien behandler importtold.

Den ikkeanerkendte småstat, der grænser op til krigshærgede Ukraine mod øst, har fastholdt sin selvstændighed fra Moldovas regering i tre årtier med støtte fra Rusland. Rusland har mere end tusind soldater udstationeret i regionen.

Moldovas præsident, Maia Sandu, der er i Albanien på et topmøde mellem sydøsteuropæiske lande, siger, at Moldova fortsat er indstillet på en fredelig løsning på konflikten i Transnistrien.

- Det, regeringen gør i dag, er at tage små skridt mod den økonomiske reintegration af landet.

Oleg Serebrian, der er vicepremierminister i Moldova siger, at kongressen i Transnistrien var en propagandabegivenhed, og at udbryderregionen og alle Moldovas borgere har gavn af landets forsøg på at blive en del af EU.

Efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022 steg spændingerne i udbryderregionen, som siger, at den har 220.000 russiske statsborgere.

Forholdet mellem Rusland og Moldova er blevet værre, efter at Moldovas regering har anlagt en mere proeuropæisk linje og beskylder Rusland for at forsøge at destabilisere den.

Ruslands udenrigsministerium siger som en kommentar til kongressen, at det er en prioritet for Rusland at forsvare Transnistriens borgere.

