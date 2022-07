Lyt til artiklen

»Hvis det var hans mål, så fejlede han.«

Et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, bag lukkede døre har – tilsyneladende – ført til et mere anstrengt forhold mellem to parter:

Nemlig mellem den russiske militærkommando og krigskorrespondenter.

Sådan lyder det i en analyse udarbejdet af den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), der citerer oplysninger fra den russiske milblogger (militærblogger) ved navn Rybar.

»Rybar bemærkede, at forholdet mellem den russiske militærkommando og krigskorrespondenterne især blev surt, efter den russiske præsident Vladimir Putin mødtes med krigskorrespondenter under St. Petersburgs økonomiske forum 17. juni,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Rybar hævdede, at to fremtrædende krigskorrespondenter fortalte Putin om 'rodet' på frontlinjerne under mødet for lukkede døre, og dermed reelt omgik det russiske forsvarsministerium ved at fremlægge deres negative synspunkter direkte til den øverstbefalende.«

Ifølge ISW er det sandsynligt, at begivenheden, som Rybar har beskrevet, reelt fandt sted.

12. juni oplyste Kreml-talsmand Dmitry Peskov, at Putin ville holde et stort set lukket møde med russiske krigskorrespondenter, og den russiske propagandist Margarita Simonyan bekræftede senere, at Putin havde en 'oprigtig' og lang samtale med frontlinjejournalisterne.

Desuden har der den seneste tid været flere meldinger om, at russiske milbloggere og militærentusiaster er blevet mere desillusionerede over og mere utilfredse med Kremls håndtering og udførelse af operationer i Ukraine.

»Rybar har bemærket, at det russiske forsvarsministerium begyndte at identificere krigskorrespondenter som en 'trussel' efter dette arrangement, mens det tidligere havde opfattet dem som et 'dårligt kontrolleret problem',« lyder det i analysen fra ISW.

ISW oplyser derudover, at Putin sandsynligvis holdt mødet 17. juni for 'at dæmpe milbloggernes utilfredshed', som var blevet mere 'tydelig og dramatisk' efter en fejlslået russisk aktion i Ukraine i midten af ​​maj:

»Hvis det var hans mål, så fejlede han i at vinde dem over på sin side, da milbloggerne har været stærkt kritiske over for den måde, den russiske overkommando fører krigen på lige siden,« lyder det i analysen.

Dog kan Putin også have fået noget ud af mødet, oplyser ISW:



»Putin kan også have fået et mere upoleret syn på, hvad der sker på frontlinjen, end han fik via kommandovejen,« lyder det.

Det er værd at bemærke, at ovenstående er en analyse baseret på forlydender og efterretninger.