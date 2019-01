Amerikaneren Jessica Share fødte i 2005 datteren Alice. Faren var en sæddonor fra Ohio.

Hans navn var Aaron Long, og Jessica Share blev sammen med sin kvindelige partner tiltrukket af hans profil. Det skriver news.com.au.

Da parret besluttede sig for at få endnu et barn, brugte de endnu engang Aaron Longs sæd, før de gik hvert til sit.

Jessica Share vidste på det tidspunkt intet om, at hun 12 år senere ville have Aaron Long som sin kæreste.

Aaron Long og Jessica Share er nu blevet kærester og bor sammen i Seattle. Foto: Facebook Vis mere Aaron Long og Jessica Share er nu blevet kærester og bor sammen i Seattle. Foto: Facebook

Den del af historien begynder egentligt for tre år siden. Den nysgerrige Alice, der dengang var 11 år, begyndte at lede efter mister Long gennem en DNA-side på nettet.

Gennem den hjemmeside var hun i stand til at finde frem til sin biologiske far.

Så var det moren tur til at prøve. I en blog på BBC.com fortalte Jessica Share at 'der er en masse Aaron Longs i denne verden, så jeg besluttede mig for at finde 'den eneste'.

»Jeg prøvede de sociale medier for ledetråde, og jeg undersøgte hver eneste Aaron Long, jeg mødte, og jeg var spændt på, om jeg fandt den rigtige mand.«

Hun fandt snart en mand fra Seattle med det rigtige navn: »Der var ingen tvivl,« sagde hun.

»Vi besluttede os snart for at blive venner pr. computer, og Aaron sendt mig en livshistorie på 50 sider. Jeg slugte den!«

Til sidst besluttede de sig for at mødes i virkeligheden.

»Da vi mødtes personligt, var det mere end svært for nogen af os at nægte, at der var noget i luften,« fortæller Aaron Long til tv-programmet Good Morning America.

Aaron Long inviterede senere Jessica Share og datteren Alice til at flytte ind hos ham i hjemmet i Seattle. Den ældste datter bor hos Jessica Langes eks-partner.

Det er helt sikkert, at Aaron Long har masser af biologiske børn. Selv mener han, det er omkring 67.

Men han indrømmer, at det er svært at huske.