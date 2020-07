Mens Donald Trump vil indsætte føderale tropper i både New York og Chicago for at stoppe diverse demonstrationer, går hundredvis af mødre i Portland, Oregon, på barrikaderne for at beskytte demonstranterne imod præsidentens tropper.

'Jeg er meget skuffet over din opførsel' står der bl.a. på et skilt, der er underskrevet 'Mor'.

Og budskabet i Portland, Oregon, er klart:

Mødrene i det, mange kalder USA's hvideste by, er godt trætte af Trump-regeringens vold over for det, de kalder 'fredelige demonstranter'.

Én af Donald Trumps føderale soldater ansigt til ansigt med en vred mor i Portland, Oregon. Foto: CAITLIN OCHS - Reuters Vis mere Én af Donald Trumps føderale soldater ansigt til ansigt med en vred mor i Portland, Oregon. Foto: CAITLIN OCHS - Reuters

Lige siden den sorte mand George Floyd 25. maj blev dræbt af politiet i Minneapolis, har der været demonstrationer i store amerikanske byer.

Portland er én af de relativt få byer, hvor antiracist-demonstrationer trods den eskalerende coronavirus stadig finder sted hver dag.

Det gjorde angiveligt mange af byens hvide borgere irriterede. Men da Donald Trump i sidste uge så sendte føderale tropper ind, vendte stemningen også i de hvide forstæder.

»Først følte jeg, at disse demonstrationer var blevet for voldelige. Men da jeg så så videooptagelser af soldaterlignende politimænd, der under protest fra vor egen lokalregering indfangede fredelige demonstranter og kørte dem væk i civile biler, kunne jeg ikke længere se stiltiende til.«

'Mur af mødre'. I Portland, Oregon, danner fredelige mødre en beskyttende mur omkring byens unge demonstranter. Foto: CAITLIN OCHS - Reuters Vis mere 'Mur af mødre'. I Portland, Oregon, danner fredelige mødre en beskyttende mur omkring byens unge demonstranter. Foto: CAITLIN OCHS - Reuters

Sådan fortæller 38-årige Jane Ullman, én af de demonstrerende mødre, til lokalavisen The Oregonian.

Sammen med hundredvis af andre kvinder fra forstæderne i Portland kalder Ullman sig 'Wall of Moms' – 'Mur af mødre'.

Deres mål er at beskytte de demonstrerende unge imod Trumps tropper.

Og tirsdag og onsdag lod taktikken til at fungere.

Ifølge New York Times har Donald Trump også planer om at sende tropper ind i New York og Chicago – imod lokalregeringens ønsker. Foto: ALEX EDELMAN - AFP Vis mere Ifølge New York Times har Donald Trump også planer om at sende tropper ind i New York og Chicago – imod lokalregeringens ønsker. Foto: ALEX EDELMAN - AFP

Således forsøgte regeringens soldaterlignende politifolk at komme frem til 'Black Lives Matter'-demonstranterne. Men mødrene stod imod. Og konfrontationen udeblev.

Den officielle forklaring fra ministeriet 'Homeland Security' er, at de føderale tropper skal beskytte føderale bygninger og statuer.

Men dén køber Portlands borgmester, Ted Wheeler, og statens guvernør, Kate Brown, ikke. De mener derimod, at Trump før november-valget blot forsøger at tilfredsstille sine kernevælgere ved at demonstrere sin magt.

»Præsidenten påstår, at hans tropper skal sikre freden. Men i stedet har de gjort forholdet imellem myndigheder og demonstranter værre. Og volden er tiltaget,« siger Kate Brown til CNN.