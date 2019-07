Det var som en scene fra en western, da en fest på et cruiseskib på vej fra norske Bergen til engelske Southampton natten til fredag gik helt, helt galt.

Tallerkener, møbler og andre genstande fløj gennem luften, mens børnefamilier måtte flygte for at komme i sikkerhed.

Det vilde slagsmål startede, fordi en mand havde klædt sig ud som klovn, skriver The Sun og Mirror.

Det blev nogle medpassagerer så sure over – de havde nemlig specifikt bestilt billetter til et skib, hvor man ikke måtte klæde sig ud – at det endte i slagsmål.

Nævekampen bredte sig som en steppebrand, og pludselig var der gang i et decideret masseslagsmål - godt hjulpet på vej af et relativt stort indtag af alkohol hos mange af gæsterne.

Adskillige børnefamilier var også mødt op til festlighederne, fordi der var buffet.

De måtte stikke af i panik, da urolighederne hastigt eskalerede, og stadig flere deltog i slagsmålet.

Pludselig fløj både møbler, tallerkener og adskillige andre genstande gennem luften.

Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of ‘patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg — Richard Gaisford (@richardgaisford) July 27, 2019

Journalisten Richard Gaisford, der arbejder for tv-programmet Good Morning Britain, har fortalt indgående om, hvad der skete ombord på skibet.

Han fortæller, at ’der var blod over det hele’, og at flere af medarbejderne ombord på skibet kom til skade.

De blev blandt andet angrebet med forskellige genstande, da de forsøgte at stoppe det vilde slagsmål.

Det er hovedsageligt britiske statsborgere, som kom op at slås.

Politiet i Hampshire bekræfter over The Sun, at de nu efterforsker det voldsomme optrin.

De bekræfter også, at ’adskillige personer’ blev overfaldet under slagsmålet.

Også P&O Cruises, der driver skibet Britannia, hvor slagsmålet fandt sted, har forholdt sig til episoden.

De bekræfter, at en voldelig episode har fundet sted, og at de nu har overdraget sagen til politiet.