Efter dramatisk afstemning i Underhuset må Johnson bede EU om endnu en udsættelse af brexitdato.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har meddelt EU-præsident Donald Tusk, at et brev med anmodning om at udsætte brexit vil blive sendt lørdag.

Det oplyser en kilde i EU til flere medier, herunder Reuters, AFP og Financial Times.

Johnson og Tusk talte i telefon klokken 20.15, og i samtalen bekræftede Johnson, at han sender brevet inden midnat.

- Tusk vil på den baggrund begynde at konsultere EU-lederne om, hvordan man skal reagere. Det kan tage nogle dage, siger kilden.

Tusk skriver selv på Twitter, at han nu afventer brevet.

- Venter på brevet. Jeg har lige talt med premierminister Boris Johnson om situationen efter afstemningen i Underhuset, lyder det fra EU-præsidenten.

Det britiske Underhus var lørdag ekstraordinært indkaldt for at stemme om den brexitaftale, Johnson har fremlagt.

Men inden selve aftalen kunne komme til afstemning, spændte et ændringsforslag ben for Johnson og de øvrige "brexiteers".

Et snævert flertal i Underhuset vedtog ændringsforslaget, der betyder, at den konkrete lovgivning, der er nødvendig for brexitaftalen, skal vedtages, inden selve brexitaftalen kan blive vedtaget.

Dermed er Johnson pålagt at udskyde datoen for udtrædelse.

En nyligt vedtaget lov siger nemlig, at hvis parlamentet i London ikke har godkendt en aftale inden midnat lørdag, skal regeringen bede EU om en ny udsættelse af brexit frem til 31. januar.

/ritzau/Reuters