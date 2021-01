»Hvis det havde været ricin, var jeg død. Farvel.«

Den amerikanske topsundhedsrådgiver Anthony Fauci har siden foråret levet med dødstrusler, efter han begyndte at rådgive den daværende præsident Donald Trump – og modsige ham – i forbindelse med coronahåndteringen i landet.

Det fortæller Fauci i et længere interview med The New York Times.

Særligt et tilfælde, hvor han modtog et brev, der viste sig at indeholde et hvidt pulver, har sat sig. Både i ham og i hans familie.

ARKIVFOTO af Anthony Fauci. I baggrunden ses Donald Trump, Mike Pence og Deborah Birx. Foto: MANDEL NGAN Vis mere ARKIVFOTO af Anthony Fauci. I baggrunden ses Donald Trump, Mike Pence og Deborah Birx. Foto: MANDEL NGAN

Det hvide pulver hvirvlede nemlig op i hans ansigt og på hans bryst, da han åbnede brevet.

»Det var meget, meget foruroligende for mig og min kone, for det skete på mit kontor. Jeg kiggede på det, mens det var ud over mig, og sagde: 'Hvad gør jeg?' Sikkerhedsvagterne (fra Secret Service, red.) var der, og de havde erfaring med det. De sagde: 'Rør dig ikke, forbliv i rummet.' Så hentede de folk i beskyttelsesdragter, som vaskede mig ned og alt det her,« fortæller 80-årige Fauci, der er leder af USAs Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme.

I situationen tænkte han, at pulveret kunne være tre ting:

Det kunne enten være ingenting, et ufarligt pulver, brugt som et fupnummer. Det kunne være miltbrand. Og det kunne være ricin, der er et meget farligt giftstof.

»Hvis det var ricin, var jeg død. Farvel,« fortæller han.

På grund af dødstruslerne fik han i foråret – helt præcist fra 28. marts – tilknyttet beskyttelse af sikkerhedsvagter fra Secret Service.

Men det er ikke kun ham selv, truslerne er gået ud over.

»Det var chikanen af min hustru og i særdeleshed mine børn, der gjorde mig mere ked af det end noget andet. De vidste, hvor mine børn arbejder, hvor de bor. Truslerne kom direkte ind på mine børns telefoner, direkte hjem til deres huse,« fortæller Fauci til The New York Times.

Også på nettet lød der flere trusler fra folk, der mente, at man skulle skaffe sig af med Fauci, som ifølge dem »skadede præsidenten (Trumps, red.) chancer (for genvalg, red.).«

En efterfølgende test af det hvide pulver viste, at der ikke var noget farligt ved det.