'Sælger en sort læderstol. God stol, men har nogle ridser på bagsiden. Sælges til højestbydende for over 500. Send pm for flere fotos.'

Sådan lød produktbeskrivelsen af en sort lænestol, som norske Sylvi Witzø Standal fra Grytastranda forsøgte at sælge i en Facebook-gruppe.

Det der skabte enorm opmærksomhed, var den vinkel, det vedlagte billede var taget fra.

Det skriver norske TV 2.

For efter bare få minutter modtog hun en masse beskeder i sin indbakke om opslaget, og der indså hun, hvad der var los.

»Jeg synes, det er i orden med lidt humor i disse tider, så det er bare sjovt,« siger hun til TV 2.

For som mange påpegede i kommentarfeltet og i hendes indbakke, så kan billedet ligne noget helt andet end en sort lænestol.

'Ser god ud at sidde på, siger konen'

'Lidt stiv pris?'

'Har stolen en massagefunktion?'

Flere bemærkede også, at Sylvia Witzø Standal havde skrevet, at der var klormærker på stolen, og skrev, at de grinte meget af den beskrivelse.

Sylvia fortæller også, at hendes mand fik et telefonopkald fra en ven, der spekulerede i, om hun havde fået solgt sin dildo på Facebook.

Derudover oplyser hun også, at hun ikke længere selv kan se en lænestol, men kun noget helt andet.