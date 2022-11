Lyt til artiklen

Vi har nogle gange en tendens til at være glade for ordet 'kaos' på tabloidmedier.

Men lige med Twitters tilstand, efter Elon Musk overtog skuden, virker ordet retvisende.

Halvdelen af medarbejderne blev fyret - før flere blev forsøgt genansat.

Prismodellen for produkterne bliver tydeligvis sat, i forhold til hvad gyserforfatteren Stephen King mener er en god idé.

Og nu har Elon Musk så sendt en mail ud til samtlige tilbageværende medarbejdere med en meget direkte besked:

Er du med? Det bliver 'ekstremt hårdt'.

Hvis ikke medarbejderne bekræfter inden torsdag eftermiddag, så bliver de angiveligt fyret uden videre.

Det skriver forskellige brugere på selvsamme sociale medier - og både Washington Post og techmediet Engadget bekræfter meddelelsen.

Og hvad betyder det så, at medarbejderne skal bekræfte, om de har lyst til at arbejde for Twitter, hvis det bliver 'extremely hardcore'?

Ifølge en højtstående person hos Twitter, som Washington Post har haft fat i, betyder det, at man skal være klar til at arbejde meget lange arbejdsdage med høj intensitet.

»Kun exceptionelle præstationer vil give en karakter af bestået,« lyder det.

Det sker samtidig med, at Twitter trækker Musks første store lancering tilbage efter kort tid.

Twitter åbnede kort efter milliardærens overtagelse for, at alle brugere kunne få det blå 'verificeret'-mærke.

Men det førte til et hav af profiler, der udgav sig for at være nogen, de ikke var. Både Joe Biden, basketballstjernen LeBron James og Elon Musk selv blev ramt af falske profiler.

Og så var der de virksomheder, der blev ramt af falske profiler, der endte med at påvirke deres aktiekurs.

Ja, ordet 'kaos' er altså retvisende.

'Twitter Blue', som det hedder', er blevet trukket tilbage, mens Twitter finder ud af, hvordan de undgår, at det ender i hat og briller.

Elon Musk, der er en af verdens absolut rigeste mænd - ofte dén rigeste - købte det sociale medie for 315 milliarder kroner.