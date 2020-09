For fjerde uge i træk var titusinder af demonstranter søndag på gaden i den hviderussiske hovedstad, Minsk. Igen var demonstranternes krav: Præsident Aleksandr Lukasjenko skal træde tilbage.

Men Weekendavisens udlandsredaktør og mangeårige korrespondent i Rusland, Anna Libak, levner ikke den folkelige opstand mange chancer.

Det er der to årsager til – begge handler om den russiske præsident Putin.

»Putin går ikke med til, at et land, der ligger mellem Nato og Rusland, får en ledelse, som ikke er under Moskvas kontrol,« siger hun.

Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen.

Derfor støtter Putin den siddende hviderussiske præsident. Med jernhånd har præsident Lukasjenko regeret den tidligere sovjetrepublik i 26 år.

Selv om man måske kan ane lidt rust-sprængninger på jernnæven, er der intet, der tyder på, at han har tænkt sig at slippe magten. Og det kommer han formentligt heller ikke til, lyder Libaks vurdering.

Ifølge hende er hviderusserne 'dødtrætte af Lukasjenko, men de er ikke trætte af Rusland':

For hviderusserne foretrækker at tale russisk frem for hviderussisk og føler sig som et slavisk folk.

En rød/hvid demonstrat foran en af de panserede mandskabsvogne i Minsk.

»I mange andre af de tidligere sovjetrepublikker er der mange, der er imod at lade Rusland bestemme for meget. Men det er ikke det, der er problemet her. I Hviderusland vil de bare af med Lukasjenko,« siger Anna Libak.

Demonstranterne beskylder præsidenten for at have snydt ved sidste måneds valg, hvor han udråbte sig selv som vinder med 80 procent af alle stemmerne.

»Oprøret kunne være undgået, hvis Lukasjenko havde ladet populære kandidater stille op mod sig.«

Det gjorde han ikke, og han har ikke blødt op på stilen efter valget. Tværtimod.

Hviderussisk politi slår hårdt ned på demonstranterne i Minsk 6. september 2020.

Selv om demonstranterne er fredelige, når de klædt i rødt og hvidt går imod styret, slår regimet hårdt tilbage.

I weekenden blev de demonstrerende mødt med vandkanoner og pansrede mandskabsvogne, og 633 personer blev anholdt.

Ifølge menneskeretsorganisationen Human Rights Watch er 7.000-8.000 mennesker blevet anholdt, siden opstanden tog sin begyndelse.

Senest blev demonstrationslederen Maria Kolesnikova mandag trukket ind i en bil af ukendte gerningsmænd og kørt væk. Det skriver det hviderussiske medie Tut.

Svetlana Tikhanovskaya flankeret af Veronika Tsepkalo (tv.) og Maria Kolesnikova (th.).

Den formodede bortførelse sker på et tidspunkt, hvor myndighederne har optrappet indsatsen for at få stoppet de hviderussiske massedemonstrationer mod regimet.

Ifølge Anna Libak er metoden typisk for præsident Aleksandr Lukasjenko:

»En lang række oppositionspolitikere er blevet fængslet eller jaget på flugt. Det er Lukasjenkos strategi.«

Og den virker.

Hver eneste gang en kritisk røst forlader Hviderusland, bekræfter det præsidentens påstand om, at Vesten arbejder imod Hviderusland.

Titusinder af demonstranter gik igen på gaden søndag i den hviderussiske hovedstad, Minsk, med krav om, at præsident Aleksandr Lukasjenko træder tilbage.

»Der er propagandakrig i gang, og Lukasjenko fremstiller alle, der går imod ham, som nogen, der holder med Vesten,« forklarer Anna Libak.

Det gælder også de tre kvinder, der har stået i spidsen for den folkelige opstand i Hviderusland.

Veronika Tsepkalo blev tovholder for demonstranterne, efter hendes mand, Valerij Tsepkalo, der har været ambassadør i USA, blev tvunget til at flygte til Polen. Også hun er nu i Polen. Svetlana Tikhanovskaja, der ifølge Lukasjenko tabte valget i sidste måned, overtog rollen som oppositionsleder fra sin mand, Sergej Tikhanovskij, da han kom i fængsel. Hun er siden flygtet til Litauen. Maria Kolesnikova, der var kampagneleder for en anden af Lukasjenkos udfordrere, oppositionspolitikeren Viktor Babariko, blev en af opstandens store spillere, da også hendes kandidat røg i fængsel.

Efter alt at dømme bliver også Maria Kolesnikova nu sendt væk.

Som et diplomatisk svar til hviderusserne meddelte EU mandag ifølge Reuters, at Bruxelles vil indføre økonomiske sanktioner mod 31 højtstående hviderussiske ledere – blandt andre indenrigsministeren.

Men det vil ikke få ham til at gå af, forudsiger Anna Libak:

»Demonstranterne råber ikke på os.«

»Folket er ikke imod Putin. Det risikerer de at blive, hvis han blander sig. Derfor bruger han ordensmagten og politisoldater til at slå hårdt ned, og så venter han ellers på, at det driver over. Det kan komme til at tage måneder, og præsident Lukasjenko får en mere uforsonlig opposition, men et regimeskifte – det tror jeg ikke på.«