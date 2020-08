Forestil dig, at du står midt i København og prajer en taxa.

Du beder om at blive kørt cirka 100 kilometer mod vest, og cirka én time efter træder du ud i Slagelse.

Her kan du handle i et af byens mange supermarkeder, spise en steak på Ferdinands Bøfhus eller tage en shoppingtur i Vestsjællandscentret.

Forestil dig nu i stedet, at du står midt i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Nu gør du det samme. Bliver kørt cirka 100 kilometer vest med en taxa og træder halvanden time senere ud i landbrugsbyen Naliboki.

Her er mange af borgerne selvforsynende, trækker deres vand op ad brønde og bliver desuden primært transporteret rundt i hestevogne.

Men der er også en endnu vigtigere kontrast sammenlignet med Danmark – i hvert fald i forhold til denne historie:

Mange af borgerne i Naliboki – og andre provinsbyer i Hviderusland – har nemlig ikke adgang til internet og får derfor udelukkende deres nyheder og verdensbillede fra de statslige tv-kanaler.

Og det tager os så hen til det reelle problem:

Præsident Alexander Lukasjenko har de statslige tv-kanaler i sin hule hånd, hvilket betyder, at de eksempelvis fuldstændig har ignoreret at nævne de voldsomme demonstrationer mod præsidenten, der har fundet sted den seneste uge.

Med andre ord: En finsmurt propagandamaskine.

Derfor var det også et voldsomt stærkt signal, der blev sendt i går, da mange millioner hviderussere ved middagstid tunede ind på nationens hovedkanal.

Der kunne de nemlig se en tom sofa i et tomt studie.

»Det hviderussiske stats-tv er stærkt manipulerende og klokkeklar propaganda, men her valgte selv de prominente og kendte tv-værter at strejke, og det viste resten af befolkningen, at selv oppe i systemet vil folk have ændringer,« siger Hviderusland-ekspert Jonathan Schacht Halling Nielsen.

Belarus state television employees are on strike. People could see the empty studio and music playing on the air.. pic.twitter.com/kKm52Uadkt — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 17, 2020

Det viste sig senere mandag, at 300 journalister fra det statslige medieapparat havde underskrevet en erklæring, der krævede et nyvalg.

Med andre ord: Selv journalister på de statsejede medier, der gør sig umage for at fordreje virkeligheden til fordel for præsidenten, har fået nok.

»Lukasjenko har haft to stærke esser: Propagandamaskinen og sikkerhedstropperne. Men nu er progagandamaskinen ved at falde sammen,« konkluderer Jonathan Schacht Halling Nielsen.

Det var nemlig ikke kun det tomme studie, der mandag gav indtryk af en præsident, som er ved at miste grebet om sine ellers så trofaste statslige medier.

Senere mandag holdt han nemlig en tale foran en fabrik i udkanten af Minsk med et publikum, der ifølge flere medier var nøje udvalgt, som det så ofte er tilfældet med den diktatoriske præsident.

Men noget gik ikke, som det skulle.

Midt under talen, der ellers skulle indgyde sejr og overskud, begyndte flere blandt publikum at råbe.

»Gå af! Gå af! Gå af!«

Lukashenko, clearly angry and frustrated, to workers this morning: “Thank you. I’ve said everything. You may continue shouting ‘resign.’” pic.twitter.com/emJ5DFDqsj — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 17, 2020

Og det gjorde præsident så på en måde.

Ikke fra sin post som landets statsoverhoved, men fra talerstolen. I vrede.

Det var dog det mindste problem for Lukasjenko: Hele miseren blev nemlig vist på en af de statsejede tv-kanaler om aftenen.

På den måde blev den del af den hviderussiske befolkning, der ellers er blevet skånet for Lukasjenko-kritiske nyheder, endnu en gang præsenteret for det, der har udviklet sig til et enormt pres på deres præsident.