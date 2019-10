Det er ikke meget medvind, den amerikanske præsident Donald Trump har mærket de seneste par uger.

Anklagerne kommer haglende ned over ham, og nu viser en måling også, at opbakningen forsvinder.

Det er det amerikanske medie CNN, der har spurgt befolkningen, om de støtter den såkaldte rigsretssag og dermed også ønsker at fjerne ham fra Det Hvide Hus.

Og her viser tallene altså, at det går den forkerte vej for den kontroversielle præsident.

Den seneste meningsmåling siger nemlig, at 47 procent af de adspurgte ønsker at afsætte Donald Trump. Det er tæt på halvdelen.

Hvis man sammenligner med den sidste meningsmåling fra maj, så er det en stigning på otte procent.

Samtidig rammer Donald Trump det laveste tal, når man tæller dem, som stadig støtter ham. Der er man gået fra 54 procent til 45.

Dermed er der ifølge målingen flere amerikanere, som ønsker at komme af med Donald Trump, end der er borgere, som vil holde ham.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus med Nancy Pelosi i spidsen ønsker at starte en rigsretssag mod Donald Trump.

Det gør de på grund af, at de mener, at Donald Trump har benyttet sin magt som præsident med henblik på at skade en politisk modstander.

Han bad den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij om at undersøge Joe Biden og sønnen Hunter Biden i forbindelse med en sag.

Joe Biden regnes som Donald Trumps største konkurrent i kampen om at sidde på præsident-posten efter 2020.