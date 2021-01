Præsident Donald Trump vil ikke deltage i indsættelsen af Joe Biden. Det vil hans vicepræsident til gengæld.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, vil deltage i indsættelsen af Joe Biden til præsidentembedet i USA.

Det melder en højtstående embedsmand lørdag lokal tid.

Udmeldingen kommer, efter at præsident Donald Trump sagde, at han ikke vil være til stede ved indsættelsen af sin efterfølger den 20. januar.

- Til alle de af jer, som har spurgt, så kommer jeg ikke til indsættelsen den 20. januar, skrev Trump på Twitter fredag uden at angive en grund.

Dagen efter blev præsidentens Twitter-konto lukket permanent.

Trump har igen og igen hævdet, at valgresultatet er svindel. Flere af hans tilhængere stormede onsdag kongresbygningen i forbundshovedstaden, Washington D.C.

De ti dage, som er tilbage af Trumps præsidenttid, synes at blive præget af spørgsmål om, hvorvidt han vil blive fjernet fra sin post, inden han formelt skal træde tilbage.

Lørdag aften dansk tid har 180 demokrater i Kongressen underskrevet et forslag til en rigsretssag mod Trump.

Trump bliver i forslaget beskyldt for at misbruge sin magt og opildne til oprør, efter at hans tilhængere trængte ind i kongresbygningen.

Det skete, mens kongresmedlemmerne var i gang med at godkende Joe Bidens valgsejr.

