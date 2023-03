Lyt til artiklen

Han er ved at være godt og grundig utålmodig.

For han venter stadig.

På Vesten og på våben.

Evening Standard skriver, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et nyt interview med den japanske avis Yomiuri Shimbun giver udtryk for sine frustrationer.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil ikke sende flere soldater til fronten, før han har nogle våben at give dem med. Og de lader vente på sig. Foto: HANDOUT Vis mere Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil ikke sende flere soldater til fronten, før han har nogle våben at give dem med. Og de lader vente på sig. Foto: HANDOUT

Han vil gerne i gang med en modoffensiv i kampen mod Rusland, men han har ikke muligheden.

»Hvis man har den politiske vilje til at hjælpe os, kan man også gøre det. Vi er krig, og vi har ikke tid til at vente,« siger præsidenten.

Hans soldater mangler både våben og ammunition.

»Vi venter på, at vores partnere sender ammunition Det ser ikke godt ud for os i den østlige del af landet,« siger han.

Uden forsyninger ingen modoffensiv.

»Vi kan ikke indlede en modoffensiv endnu. Vi kan ikke sende vores modige soldater til fronten uden kampvogne, artilleri og langtrækkende raketter,« siger han.

Ukraines allierede har lovet dem at levere blandt andet Leopard 2-kampvogne, men kun et fåtal er endnu ankommet.

Optræningen af ukrainske soldater kommer også til at tage tid.

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, advarede tidligere på ugen om, at der skal til at ske noget.

»Ukraine har ingen tid at spilde. Vi skal levere det, som vi har lovet hurtigt og helt. I det indgår leverancerne af kampvogne til slagmarken og uddannelsen af ukrainske soldater såvel som levering af reservedele.«

Zelenskyj giver også igen på Ruslands trussel om, at en atomkrig er rykket tættere på.

»Folk må stoppe med at være bange for Ruslands trusler. Vores modstand mod at afgive territorium øger ikke risikoen for en tredje verdenskrig. Hvis Ukraine derimod falder, kan det udløse en sådan. Jo stærkere vi står, desto mindre bliver risikoen for, at Rusland går videre ind i Europa,« siger præsidenten, der minder om, hvad der er på spil for ukrainerne:

»Resten af verden betaler bare med penge og våben, de betaler ikke med deres liv,« siger han.