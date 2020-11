Amerikanske hospitaler tager for tiden alle midler i brug for at få plads til rekordmange nye coronapatienter.

Amerikanske hospitaler, som er overvældet af coronapatienter, er begyndt at omdanne cafeterier, venteværelser, gange og parkeringspladser til behandlingsrum.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Forholdene på USA's hospitaler bliver forværret på daglig basis, mens coronapandemien fortsætter med at hærge i landet.

Onsdag passerede USA som det første land i verden en kvart million coronarelaterede dødsfald. Det sker, mens antallet af hospitalsindlæggelser på grund af coronavirus stiger med rekordfart.

Ifølge AP ringer hospitalspersonale flere steder desperat rundt til kolleger for at finde flere sengepladser, mens trætheden og frustrationen for længst har meldt sig hos USA's frontlinjearbejdere.

- Vi er deprimerede, modløse og trætte helt ind til benet, siger Alison Johnson, der leder intensivafdelingen ved Johnson City Medical Center i Tennessee, ifølge AP.

Hun tilføjer, at hun hver dag kører grædende til og fra arbejde.

Antallet af hospitalsindlæggelser i USA er fordoblet den seneste måned og har hver dag i denne uge sat rekord. Tirsdag var cirka 77.000 indlagt med virusset i USA.

Derudover er antallet af nye smittetilfælde steget med mere end 80 procent de seneste to uger, hvor næsten 160.000 i gennemsnit er blevet testet positive om dagen.

