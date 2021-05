Modi-kritiker tager sejren ved sit tredje delstatsvalg i træk og lover indsats mod corona-smittespredning.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har indkasseret et nederlag ved et vigtigt delstatsvalg i Vestbengalen.

Valget finder sted i skyggen af coronapandemien, der har bredt sig med katastrofal hast i Indien.

Det har medført kritik, at partierne har holdt store vælgermøder, hvor de færreste bar mundbind.

Søndag viser valgresultater, at partiet Trinamoolkongressen (TMC) med Mamata Banerjee i spidsen har fået to tredjedeles flertal. Dermed sikrer det sig over 200 af de 294 pladser i delstatens parlament.

Mamata Banerjee er dermed gået sejrende ud af tre valg i delstaten. Hun har været delstatsminister siden 2011 og er den første kvinde på posten.

Modis hindunationalistiske parti, BJP, gik frem i Vestbengalen, men må nøjes med omkring 80 pladser.

Premierministeren og hans højrehånd, indenrigsminister Amit Shah, brugte meget tid på at føre valgkamp i den vigtige delstat i et forsøg på at bryde den populære TMC-leders ti år lange styre.

Efterhånden som resultaterne kom ind, fejrede tusinder af TMC-vælgere sejren i gaderne.

I sin sejrstale søndag aften lokal tid sagde Mamata Banerjee, at Vestbengalens "akutte udfordring er at bekæmpe covid-19, og vi er overbeviste om, at vi vil vinde".

- Denne sejr har reddet menneskeheden og det indiske folk. Det er Indiens sejr, sagde den 66-årige Banerjee, der er en indædt kritiker af Modi.

Ifølge eksperter er det en manglende indsats fra regeringens side samt store religiøse fejringer med tusindvis af deltagere der har været skyld i den nuværende coronakrise i Indien.

Modis regering har indtil videre ikke villet indføre en nedlukning over hele landet. Men flere delstater har indført restriktioner for at bremse coronasmitten.

Vestbengalen er Indiens fjerdestørste delstat målt i indbyggertal. Der menes at bo omkring 100 millioner mennesker her.

Den er én af fem delstater med i alt 175 millioner stemmeberettigede, der har holdt valg i løbet af den seneste måned.

/ritzau/AFP