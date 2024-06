Kort tid efter at premierminister Narendra Modi erklærede valgsejr i Indien, har Indien fået en ny regering.

Dagen efter at Indiens premierminister, Narendra Modi, vandt parlamentsvalget i landet, er en ny regering på plads.

Modis parti, Bharatiya Janata Party (BJP) er blevet enig med den Modi-ledede National Democratic Alliance (NDA) om at danne en ny regering.

Det oplyses i en allianceerklæring onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi vælger alle enstemmigt den respekterede NDA-leder (National Democratic Alliance, red.) Narendra Modi som vores leder, lyder det i erklæringen.

- NDA-regeringen, under ledelse af Modi, er forpligtet til at tjene de fattige, kvinder, unge, landmænd, udnyttede, dårligt stillede og undertrykte borgere i Indien.

National Democratic Alliance har fået et samlet flertal med 293 pladser.

Bharatiya Janata Party har ved valget mistet sit flertal efter valget, der blev indledt den 19. april. Partiet har sikret sig 240 pladser, og har manglet 32 pladser for alene at kunne få flertal, skriver AFP.

Det er første gang, at BJP ikke har et flertal, siden den nu 73-årige hindunationalistiske leder kom til magten i 2014.

Dermed har Modi ikke været i stand til at mønstre et flertal i parlamentet på egen hånd, og han har indledt et samarbejde med andre for at kunne regere landet.

Tidligere onsdag påbegyndte Narendra Modi og hans parti forhandlinger med allierede partier for at danne en regering.

Der er tale om Modis tredje periode som premierminister.

- Folk har vist deres tiltro til NDA for tredje gang i træk! Det er en historisk bedrift i Indiens historie, skrev Modi blandt andet tirsdag på det sociale medie X.

Siden Modi i 2014 blev premierminister, har Indien spillet en fortsat større rolle globalt.

Økonomien er vokset hurtigt, og der er blevet foretaget store investeringer i infrastruktur.

Ifølge meldinger fra indiske medier vil Modi blive taget i ed som premierminister på lørdag, skriver AFP.

/ritzau/