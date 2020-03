Der vil være et totalt forbud mod at bevæge sig ud af sit hjem de næste tre uger, siger premierminister.

Premierminister Narendra Modi siger i en tv-tale, at Indien fra midnat natten til onsdag vil være lukket fuldstændig ned for at bremse spredningen af coronavirus.

- Der vil være et totalt forbud mod at bevæge sig uden for sit hjem, siger han.

Indien har foreløbig meldt om 482 bekræftede smittede med coronavirus. Ni er døde.

Der bor over 1,3 milliarder mennesker i Indien.

/ritzau/Reuters