Det er kun sket én gang tidligere, at en indisk premierminister har siddet i tre sammenhængende perioder.

Den 73-årige politiske veteran Narendra Modi bliver på søndag for tredje gang indsat som Indiens premierminister.

Det oplyser en talsperson for National Democratic Alliance (NDA), som Modis parti, Bharatiya Janata Party (BJP), står i spidsen for.

Indsættelsen sker, efter at medlemmerne af NDA fredag formelt har udpeget Modi som ny premierminister for verdens folkerigeste land.

Fredag mødtes Modi med Indiens præsident, Droupadi Murmu, for at overbringe en officiel anmodning om at danne regering.

Efter mødet takker den mangeårige premierminister det indiske folk for at have valgt ham til at lede landet videre.

- Jeg takker folket for at have givet NDA-regeringen en tredje chance for at tjene dem, siger Modi.

Selve regeringsdannelsen og udpegelsen af Modi som ny premierminister finder sted efter et seks uger langt parlamentsvalg, hvor de indiske vælgere afgav deres stemmer på tværs af landet fra april til juni.

De sidste stemmesteder lukkede sidste lørdag.

Ved valget skulle der vælges 543 medlemmer af det indiske parlaments underhus. Det krævede dermed 272 pladser at få flertal.

Ved parlamentsvalgene i 2014 og 2019 fik Modis eget parti flertal og kunne danne regering på egen hånd.

Sådan gik det ikke denne gang.

Her fik BJP 240 pladser i parlamentet og måtte se sig om efter koalitionspartnere for at danne regering.

BJP er derfor gået sammen med de øvrige partier i NDA for at danne en koalitionsregering.

Ved valget fik NDA - inklusive BJP - samlet 293 mandater.

Når Modi tager hul på sin tredje periode som premierminister, er det kun anden gang i Indiens historie, at dét sker.

Den første regeringsleder, der sad i tre sammenhængende perioder, var Indiens første premierminister, Jawaharlal Nehru.

Indien har 1,4 milliarder indbyggere, og ved parlamentsvalget kunne 969 millioner vælgere stemme.

