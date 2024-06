Narendra Modi, som har opnået genvalg i sin valgkreds, ser ud til at kunne danne regering i Indien.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har som ventet kurs mod genvalg ved landets parlamentsvalg, men med et svækket flertal.

Foreløbige tal fra valgkommissionen viser tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP, at Modis Bharatiya Janata Party (BJP) for første gang i et årti næppe får flertal på egen hånd.

I stedet bliver Modi formentlig afhængig af koalitionspartnerne i National Democratic Alliance (NDA).

Endnu er der dog ingen endelige resultater fra Indien.

Ifølge det britiske medie BBC er det sædvanligvis de indiske medier, som erklærer, hvem der er valgets vindere og tabere.

Men det har ingen af dem gjort endnu ifølge det britiske medie, hvilket kan skyldes, at BJP formentlig får brug for hjælp.

Der er i alt 543 medlemmer af underhuset i Indien. Det kræver således 272 pladser at få flertal.

Modis alliance fører i knap 290 valgkredse, men partierne Janata Dal og Telugu Desam Party udgør omkring 30 af de pladser, hvorfor BJP's og Modis fremtid altså nu er afhængig af de to partier.

BJP selv fører blot i 244 valgkredse.

Imens står det største oppositionsparti, Kongrespartiet, til at få fordoblet antallet af pladser i parlamentet.

De lidt mudrede resultater fejres flere steder.

I BJP's hovedkvarter er fejringen således begyndt, inden de endelige resultater er blevet offentliggjort.

Og ved Kongrespartiets hovedkvarter i New Delhi er der ligeledes opløftet stemning.

- BJP er ikke lykkedes med at vinde et stort flertal på egen hånd, siger parlamentsmedlem Rajeev Shukla fra Kongrespartiet til journalister.

- Det er et moralsk nederlag for dem.

Mens inderne fortsat venter på endelige resultater, står det tirsdag tidlig eftermiddag klart, at Modi har vundet i sin valgkreds i Varanasi.

Hindunationalistiske Narendra Modi fra partiet BJP har været premierminister for Indien siden 2014.

Sikrer Modi sig genvalg, bliver det hans tredje periode som premierminister.

/ritzau/AFP