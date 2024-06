Narendra Modi har i forvejen to perioder som Indiens premierminister bag sig.

Indiens premierminister, Narendra Modi, erklærer tirsdag eftermiddag dansk tid sejr ved landets parlamentsvalg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er der lagt op til, at Narendra Modi får en tredje periode som premierminister.

Han skriver på det sociale medie X, at han vil fortsætte "det gode arbejde", som han og hans koalitionspartnere i National Democratic Alliance (NDA) har udført det seneste årti.

Selv står Modi i spidsen for partiet Bharatiya Janata Party (BJP).

- Folk har vist deres tiltro til NDA for tredje gang i træk! Det er en historisk bedrift i Indiens historie, skriver Modi blandt andet på X.

Parlamentsvalget er blevet afholdt over seks uger. De sidste vælgere afgav deres stemmer lørdag.

Det var ventet, at Modi og hans allierede ville sejre ved valget.

Men for første gang i ti år stod premierministeren og Bharatiya Janata Party ikke til at få flertal på egen hånd.

Der foreligger dog ikke et endeligt resultat tirsdag eftermiddag. Men der er altså optalt tilstrækkeligt mange stemmer til, at Modi kan erklære, at han og hans koalitionspartnere kan samle et flertal.

Valget omhandler parlamentets underhus. Der er i alt 543 medlemmer af underhuset. Det kræver således 272 pladser at få flertal.

Ifølge en opgørelse fra den indiske tv-station NDTV har Modis alliance fået 292 pladser i parlamentet, mens modstanderne i India-alliancen får 232 medlemmer valgt ind i parlamentets underhus.

De resterende mandater går til kandidater uden for de to blokke.

Ifølge Reuters har Modi i løbet af valget erklæret, at hans alliance går efter at få 400 sæder i parlamentet. Men det mål når NDA altså langtfra.

Et endeligt resultat af valget ventes at være klar senere tirsdag eller først på dagen onsdag.

Når Narendra Modi tager hul på en tredje periode som premierminister, er det kun anden gang i Indiens historie, at dét sker.

Den første regeringsleder, der sad i tre perioder, var Indiens første premierminister, Jawaharlal Nehru.

