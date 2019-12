Emanuel Ungaro skabte sit eget modehus i Paris. Gennem årtier skabte han farverig mode, også til stjernerne.

Den franske modedesigner Emanuel Ungaro er død i Paris, 86 år, oplyser hans familie.

Ungaro, der blev kendt for både tøjdesign og parfumer, døde lørdag efter to år med "svækket helbred", siger et medlem af familien.

Han lod sig pensionere i 2004.

Ungaro blev født i Aix-en-Provence i det sydlige Frankrig i 1933 som søn af en skrædder. Han har siden sagt, at han lærte det grundlæggende fra sin far.

Familien var indvandrere fra Italien, og de flyttede til Paris i 1956, hvor han blev udlært hos den spanske designer Cristobal Balenciaga.

Ni år senere etablerede han sit eget modehus i Paris og blev snart kendt for sin farverige stil.

På sin hjemmeside skriver House Emanuel Ungaro om stifteren, at han "turde være anderledes.

Selv har Ungaro blandt andet sagt, at "man skal ikke have en kjole på, man skal bo i den".

I Ungaros modehus var "sensualiteten alle vegne", skrev hans veninde, forfatteren Christine Orban, i en biografi om ham.

- En enkel sweater der med materialets blødhed kalder på et kærtegn, en kjole der er skåret til at bevæge sig og følge kroppen i dens bevægelser, skrev hun.

Emanuel Ungaro har gennem sin karriere klædt en lang række filmstjerner på. Blandt dem er Gena Rowlands, Catherine Deneuve og Isabelle Adjani.

