Først jagten og siden mordet på den 25-årige amerikanske jogger Ahmaud Arbery bliver kaldt en 'moderne lynching'. Forbrydelsen har chokeret USA. Først over to måneder senere anholdes de formodede mordere.

Den sorte, 25-årige amerikaner Ahmaud Arbery joggede på en stille villavej i Brunswick i sydstaten Georgia.

Højre om kom en hvid pickup-truck med 34-årige Travis McMichael bag rattet og hans far, 64-årige Gregory McMichael, på ladet.

Bevæbnet med en shotgun hopper Travis McMichael ud for at stoppe den sorte og ubevæbnede jogger, som han og faderen mistænker for en række indbrud i det primært hvide nabolag, hvor Arberys familie også bor.

Ahmaud Arbery blev 25 år gammel. Foto: Facebook

Ahmaud Arbery, der ville være fyldt 26 år fredag, forsøger at gribe ud efter den hvide mands gevær. Tre skud affyres, og den 25-årige jogger falder til jorden. Død.

Sådan udspilles det brutale mord, der midt under coronakrisen har sat USA på den anden ende.

Det hele kan ses på en netop offentliggjort video. Og torsdag blev både Gregory og Travis McMichael anholdt på deres bopæl i Brunswick, Georgia.

Men mange både kendte og ukendte amerikanere mener, at det er for lidt og alt for sent.

Far og søn, Gregory og Travis McMichael. Foto: Instagram

»Ahmaud Arbery blev myrdet med koldt blod. Vi må have en hurtig og omhyggelig efterforskning omkring hans mord.«

Sådan skriver Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, på Twitter.

Men tingene fungerede tydeligvis ikke hos politiet i Brunswick i dagene efter 23. februar, hvor mordet fandt sted.

Her mente byens ordensmagt i stedet, at den 34-årige hvide Travis McMichael var i sin fulde ret til at skyde og dermed dræbe Ahmaud Arbery.

En beboer, Darling Rubin retter på blomster, der nu er lagt på gerningsstedet. Foto: ERIK S. LESSER - EPA

»Ahmaud Arbery startede angrebet, da han forsøgte at vriste våbnet ud af hånden på hr. McMichael,« står der således i en politirapport, som avisen New York Times har fået indsigt i.

Ifølge loven i Georgia var far og søn Gregory og Travis McMichel i deres fulde ret til at foretage en civilanholdelse.

Og da Ahmaud Arbery så rakte ud efter Travis McMichaels våben, trådte den anden amerikanske lov - 'stand your ground' - i kraft. Og således var der ifølge statsadvokatens udlægning i februar intet juridisk grundlag for anholdelse af hverken far eller søn.

Men så dukkede en videooptagelse af hele forløbet op.

Både Ahmaud Arbery og hans formodede morder Travis McMichael kan ikke ses i det øjeblik, det første skud lyder.

Men der er ingen tvivl om, at den sorte jogger først blev jagtet og siden skud og dræbt.

Både far og søn er nu sigtet for mord. Og Brunswicks politi beklager dens sene reaktion.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han vil 'se på sagen'.