Coronavaccine virker mod britisk og sydafrikansk variant, siger Moderna, der vil øge effekt mod nye varianter.

Coronavaccinen fra Moderna, som Danmark har bestilt millioner af, er også effektiv mod de nye og mere smitsomme varianter af coronavirus, der er opdaget i de seneste måneder.

Men når det gælder den sydafrikanske variant, er vaccinens neutraliserende effekt seks gange lavere end over for den britiske variant.

Det har laboratorietest vist, meddeler det amerikanske medicinalselskab mandag.

Derfor vil Moderna nu teste yderligere en såkaldt booster-dosis, der skal øge effekten over for den sydafrikanske variant.

Selskabets direktør, Stéphane Bancel, siger til avisen Financial Times, at Moderna forbereder sig på "det værste scenarie", men at han har "nul bekymringer" om vaccinens effektivitet i de kommende måneder.

Der skal gives to doser af Moderna-vaccinen med fire ugers mellemrum, for at den beskytter optimalt. Den har vist en effekt på 94,1 procent.

De to doser menes stadig at kunne beskytte mod de varianter, der hidtil er opdaget, understreger Moderna, men for at være på den sikre side tester man nu en opfølgende vaccine.

Selskaberne BioNTech/Pfizer har meddelt, at deres vaccine også virker mod den britiske variant, B117. Men de har endnu ikke offentliggjort testresultater for den variant, der oprindeligt kom fra Sydafrika, skriver Financial Times.

Langt de fleste af de danskere, der er vaccineret, har fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Også vaccinen fra Moderna er taget i brug herhjemme. Foreløbig har vi dog kun modtaget få tusinde doser fra den amerikanske producent.

Danmark har sikret sig Moderna-vaccinedoser til at vaccinere i alt tre millioner personer.

/ritzau/