Biologivirksomheden Moderna har i denne uge lanceret kliniske forsøg med en hiv-mRNA-vaccine.

Og torsdag, fik de første deltagere en dosis af den nyudviklede vaccine, skriver ABC 7.

Forsøget udrulles fire forskellige steder med hver 56 raske, hiv-negative deltagere.

De første doser er givet på George Washington University School of Medicine and Health Sciences i Washington DC.

Vaccinen, der er udviklet i samarbejde med nonprofitorganisationen International aids Vaccine Intiative, bruger samme teknologi som Modernas succesrige Covid-19-vaccine.

»Vejen til en HIV-vaccine har været lang og udfordrende, og at have nye værktøjer i form af immunogener og platforme kan være nøglen til at gøre hurtige fremskridt frem mod en presserende nødvendig, effektiv HIV-vaccine,« lyder det fra Dr. Mark Feinberg, præsident og ceo for IAVI i erklæringen fra Moderna.

Omkring 37,7 millioner mennesker lever verden over med hiv

I 2020 blev 1,5 millioner børn og voksne smittet med sygdommen og 680.000 døde af aids.

I dag bliver hiv behandlet med medicin, der kan reducere virusmængden, så den ikke kan overføres til andre.

Der findes endnu ingen færdigudviklet vaccine på markedet.