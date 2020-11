En dosis af den covid-19-vaccine, som Moderna er tæt på at være i mål med, vil koste mellem 25 og 37 dollar.

Det amerikanske biotekselskab Moderna vil kræve mellem 25 og 37 dollar (157 til 233 kroner, red.) for en dosis af den vaccine mod covid-19, som selskabet er i de afsluttende forsøg med.

Det siger Modernas topchef, Stéphane Bancel, til den tyske søndagsavis Welt am Sonntag.

- Vores vaccine vil derfor koste nogenlunde det samme som en influenzavaccine, som er på mellem 10 og 50 dollar, siger han.

Selskabet er sammen med det amerikanske Pfizer med helt fremme i kapløbet om at udvikle en vaccine mod det nye coronavirus.

Moderna har oplyst, at dets vaccinekandidat i de afsluttende kliniske studier har vist sig at have en effekt på næsten 95 procent. Dermed kan vaccinen beskytte over ni ud af ti personer mod covid-19.

Selskabet er blandt andet i forhandlinger med EU om levering af hundredvis af millioner doser.

En embedsperson, der er involveret i samtalerne, sagde i begyndelsen af denne uge, at EU-Kommissionen stræber efter at indgå en prisaftale på under 25 dollar per dosis.

- Intet er endnu underskrevet, men vi er tæt på en aftale med EU-Kommissionen. Vi ønsker at levere (vaccinen, red.) til Europa og er i konstruktive samtaler, siger Modernas topchef til Welt am Sonntag.

Han tilføjer, at det kun drejer sig om få dage, før en kontrakt kan være klar.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde tirsdag, at hvis alt forløber som forventet, kan EU's lægemiddelagentur inden udgangen af december godkende coronavaccinen fra Moderna samt fra den amerikanske medicinalgigant Pfizer.

Pfizer er i samarbejde med tyske Biontech også i de afsluttende forsøg med en potentiel vaccine, der har vist en effekt på over 95 procent.

EU har underskrevet en kontrakt om levering af 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner.

/ritzau/Reuters