En almindelig flytur udviklede sig til et mareridt på et passagerfly i USA tirsdag, da en motordel smadrede et vindue, og en kvindelig passager blev suget delvist ud. Nu fortæller flere af flyets andre passagerer om de skrækkelige minutter, der kostede kvinden livet.

»Kort efter take off hørte vi en høj lyd, og flyet begyndte at ryste, som noget, jeg aldrig har oplevet før. Det lød som om, at flyet var ved at falde fra hinanden.«

Sådan fortæller den pensionerede sygeplejerske Peggy Phillips til den amerikanske tv-station ABC News. Hun sad lige foran den 43-årige Jennifer Riordan, der mistede livet tirsdag, efter hun blev delvist suget ud af flyet, da noget gik frygteligt galt med flyets ene motor.

Flyet fra Southwest Airlines var på vej fra New York til Dallas i Texas tirsdag formiddag amerikansk østkyst tid, da den ene motor af ukendte årsager eksploderede og et fragment smadrede det vindue, som Jennifer Riordan sad ved.

Lufttrykket i flyet faldt voldsomt, og trykforskellen gjorde, at den 43-årige mor til to med hast blev suget delvist ud af flyet.

Ifølge Peggy Phillips blev hele kvindens hoved og overkrop suget ud af flyet, før det lykkedes nogle passagerer – heriblandt brandmanden Andrew Needum - at trække hende ind i sikkerhed igen.

Sådan så motoren ud efter eksplosionen. Foto: AMANDA BOURMAN / HANDOUT Sådan så motoren ud efter eksplosionen. Foto: AMANDA BOURMAN / HANDOUT

Da det var lykkedes at hive den 43-årige ind i sikkerhed igen, begyndte Peggy Phillips sammen med nogle andre straks at give hende førstehjælp.

Ifølge den pensionerede sygeplejerske var kvindens skader dog alvorlige, da hun havde ramt enten flyets vinge eller en anden del med høj fart med sit hoved og overkrop.

»Det var alvorlige skader på hendes krop,« fortæller Peggy Williams uden at gå i nærmere detaljer.

En anden passager ved navn Amanda Bourman, der er fra New York, sad og sov baggerst i flyet, da hun ifølge Daily Mail hørte en høj lyd og så iltmaskerne falde ned:

»Alle græd og var oprørte,« siger hun og fortæller, at der dog var nogle få passagerer, der bevarede roen og forsøgte at berolige resten ved at sige, at det hele nok skulle gå.

REST IN PEACE: Jennifer Riordan, a mother of two and bank executive, was killed Tuesday after a @SouthwestAir jet blew an engine, pulling her part way through an opening in the plane that sent passengers scrambling to save her.



MORE: https://t.co/AfupkhetUa pic.twitter.com/Qz7ffxmgOS — FOX 29 (@FOX29philly) 18. april 2018

Mens nogle passagerer kæmpede for Jennifer Riordans liv, forsøgte andre at dække hullet i vinduet. Men det var nemmere sagt end gjort. Det kraftige undertryk sugede alt ud af vinduet.

De skrækslagne passagerer måtte gennemleve hele 12 minutter i luften efter, at motordelen havde smadret ruden, før de kokken 11. 27 lokal tid atter havde sikker grund under fødderne. Piloten Tammie Jo Shults fik nødlandet flyet sikkert i Philadelphia.

Efter nødlandingen blev Jennifer Riordan straks bragt til hospitalet, men hendes skader var så alvorlige, at det ikke lykkedes lægerne at redde hendes liv.

Det nationale råd for transportsikkerhed i USA har efter ulykken meddelt, at man vil lave en grundig undersøgelse af, hvorfor flymotoren eksploderede.

Flyselskabet Southwest Airlines oplyser, at det vil lade hele sin fly-flåde gennemgå et ordentligt gennemsyn.

Også flyselskabet Norwegian har ifølge Ritzau meddelt, at det efter ulykken vil tjekke syv motorer, da de er af samme slags som på det forulykkede fly.

Opdatering: Det fremgik tidligere af artiklen, at SAS ifølge det norske medie VG, ville tjekke motorer på 66 fly. Det har siden vist sig at være en misforståelse.