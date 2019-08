Mandag blev en 31-årig kvinde likvideret på åben gade i Malmø, mens hun holdt sit nyfødte barn i armene.

Nu frygter myndighederne for babyens sikkerhed.

For politiet har en teori om, at det ikke var den 31-årige kvinde, men barnets far, drabsmændene gik efter, skriver den svenske avis Expressen.

Teorien bakkes op af dramatiske og uhyggelige vidnebeskrivelser af livkideringen, hvilket vi vender tilbage til.

Netop fordi barnets far overlevede, frygter politiet og de svenske myndigheder, at drabsmændene vender tilbage - og at den nyfødte babys liv kan være i fare.

»Vi laver en sikkerhedsvurdering ud fra barnets situation, men også ud fra den værge, som stadig er i live,« siger sektionschef fra socialtjenesten i Malmø, Maria Andersson, til Expressen.

Hun fortæller videre, at hun i sine 27 år som ansat i de sociale myndigheder aldrig før har oplevet et så lille barn miste en af sine forældre på så brutal vis.

Og likvideringen af den 31-årige mor var ifølge flere vidner særdeles brutal.

En kvinde lægger et lys på det sted, hvor den 31-årige mor mandag blev likvideret. (Foto: 50090 Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix) Vis mere En kvinde lægger et lys på det sted, hvor den 31-årige mor mandag blev likvideret. (Foto: 50090 Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix)

Til den svenske avis Kvällsposten fortæller vidnerne blandt andet, at faderen til barnet trådte ud af en port på Sergels Vej i Malmø, da han opdagede to mænd stå på fortovet i nærheden. Han reagerede straks og begyndte at løbe fra stedet, mens han havde sin to måneder gamle baby i armene.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Ifølge vidnerne løb mændene efter manden, mens de affyrede mindst tre skud mod ham.

På et tidspunkt snublede manden og tabte i den forbindelse sin lille baby. Manden kom ifølge Kvällsposten hurtigt på benene igen og løb videre uden sit barn, som moderen efterfølgende løb hen og tog op i sin favn.

Få sekunder senere fangede mændene den unge kvinde, skød og dræbte hende – mens hun havde sin baby i armene.

»En ren henrettelse,« siger et vidne til Kvällsposten.

Politiet i Malmø arbejder ifølge Kvällsposten ud fra en teori om, at morderne gik målrettet efter kvindens mand, og at de havde holdt øje med ham i længere tid.

Manden har en kriminel fortid i både Danmark og Sverige, og han er tidligere idømt otte et halvt års fængsel for blandt andet groft røveri.

Babyen slap med en bule i panden, mens manden ikke kom noget til under det brutale angreb.

Myndighederne håber ikke, det bliver nødvendigt at fjerne barnet fra faren.

Det overvejes at installere dem begge på en hemmelig adresse, men truslen mod både far og baby kan blive så overhængende, at det kan blive nødvendigt at adskille dem, fortæller Maria Andersson til Expressen.

Politiet i Malmø jagter fortsat mindst to gerningsmænd, der menes at stå bag det brutale drab på en kvinde i 30'erne. En 19-årig mand er allerede anholdt. Han nægter sig skyldig.