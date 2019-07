Boris Johnson er favorit til at vinde tirsdagens konservative formandsvalg, men hans kurs skaber intern splid.

Når resultatet af formandsvalget blandt de britiske konservative offentliggøres tirsdag middag, så ville det overraske de fleste, hvis ikke Boris Johnson kan række armene triumferende i vejret.

Den fremtrædende brexittilhænger og tidligere udenrigsminister bliver af de fleste iagttagere set som klar favorit over nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt, der er hans modkandidat.

Det skriver flere medier og nyhedsbureauer herunder Reuters.

Men allerede inden resultatet ligger klar, begynder der at lyde kritik af den måske kommende formand og Theresa Mays efterfølger.

I valgkampen har Johnson nemlig turneret rundt med sit såkaldte "Do or die"-løfte: Brexit vil blive gennemført 31. oktober med eller uden en skilsmisseaftale med Bruxelles.

Ifølge den britiske avis The Guardian melder flere moderate konservative toppolitikere, der gerne vil have en aftale på plads med EU, at hans hårde linje kan bringe ham på kollisionskurs med det britiske Underhus.

Samtidig har flere ministre, blandt andre finansminister Philip Hammond, justitsminister David Gauke og udviklingsminister Rory Stewart, udtalt, at de nægter at tjene i Johnsons kabinet.

En juniorminister, Alan Duncan, trak sig allerede i sidste uge og krævede, at parlamentet skulle samles til et ekstraordinært møde i tilfælde af Johnsons valg for at "vurdere den nye formands værd".

The Guardians politiske redaktør, Rowena Mason, skriver, at der i øjeblikket spekuleres i, hvorvidt Boris Johnson dermed reelt har flertal bag sit premierministerkandidatur i Underhuset, når Theresa May officielt trækker sig onsdag.

Johnsons mulige valgsejr har ifølge nyhedsbureauet Reuters skabt frygt for fortsat dødvande i forhandlingerne med EU.

EU-Kommisionen har allerede afvist at genforhandle den aftale, man har indgået og revideret i flere omgange med Theresa May - en aftaletekst der tre gange er blevet nedstemt i Underhuset efter massiv modstand fra både oppositionen og konservative brexittilhængere.

Boris Johnson selv har sagt, at hans trussel om at trække Storbritannien ud af EU uden en aftale skal bringe EU tilbage til forhandlingsbordet.

- Vil vil selvfølgelig påbegynde vores udtræden 31. oktober, ligegyldigt hvad der sker, sagde Johnson tidligere på måneden i et radiointerview med TalkRadio.

Uden en skilsmisseaftale vil Storbritannien, verdens femte største økonomi, løsrive sig abrupt, hvilket ifølge eksperter kan have alvorlige konsekvenser for både landet selv og de tilbageværende medlemslande.

/ritzau/