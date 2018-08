Medgrundlæggeren af tøjmærket Superdry donerer en million pund til kampagne for ny brexitafstemning.

London. Det forestående brexit splitter Storbritannien.

En af dem, der bestemt ikke ser frem til, at Storbritannien træder ud af EU, er Julian Dunkerton, der er medgrundlægger af det britiske tøjmærke Superdry

Derfor håber han, at det endnu kan nå at ændre sig. I avisen The Sunday Times skriver han, at det ikke for sent til at undgå en "katastrofe".

Derfor har han doneret en million pund - svarende til godt otte millioner kroner - til en kampagne, der kæmper for, at briterne på ny skal have lov til at stemme om, hvorvidt landet skal blive i EU eller ej.

- Der er ingen vision for brexit, og politikerne har lavet et rod. Men vi har en reel mulighed for at vende det her rundt, skriver Dunkerton.

Storbritannien og EU håber at få en aftale om betingelserne for Storbritanniens exit i hus i oktober, så aftalen kan nå at blive godkendt, før Storbritannien forlader EU i marts i 2019.

- Befolkningen er ved at blive klar over, at brexit bliver en katastrofe. Jeg vil give befolkningen muligheden for at undgå et brexit, skriver Dunkerton.

52 procent af briterne stemte for at forlade EU ved folkeafstemningen i juni 2016.

Storbritanniens brexitminister, Dominic Raab, rejser tirsdag til Bruxelles i et forsøg på at sætte fart under drøftelser med EU's brexitforhandler, Michel Barnier.

De fremtidige forhold for Storbritannien vil blandt andet være på dagsordenen.

Men det er ikke sikkert, at Storbritannien kommer i mål med en aftale om forholdet til EU. Derfor vil den britiske regeringen torsdag offentliggøre sin plan B.

Brexitminister Raab vil torsdag holde en tale, hvor han løfter sløret for, hvordan regeringen vil sikre stabilitet i landet, i tilfælde af at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Samtidig vil han offentliggøre en række retningslinjer, der skal hjælpe briterne og de britiske virksomheder med at forberede sig på brexitscenariet uden en EU-aftale.

/ritzau/AFP