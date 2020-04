Modellen og rapperen Chynna Rogers er død.

Hun blev kun 25 år.

Det skriver The Wire.

»Jeg kan desværre bekræfte, at Chynna er gået bort. Hun var højt elsket og bliver dybt savnet af os,« fortæller hendes manager til mediet.

Chynna Rogers har været model hos Ford Models, siden hun var 14 år, men har de seneste par år også haft et virke som rapper.

Dødsårsagen er endnu ikke kendt, men Chynna har før åbnet op og fortalt, at hun har haft et stofmisbrug.

Som rapper var Chynna en del af rapkollektivet A$AP Mob fra Harlem i New York, der blandt andet havde den kendte A$AP Rocky som medlem.

Hendes seneste ep blev udgivet i januar i år og hed 'In Case I Die First' – oversat til 'I tilfælde af at jeg dør først'.