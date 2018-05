Den verdensberømte modeskaber Karl Lagerfeld trækker for tiden overskrifter verden over, efter han - nok engang - er kommet med kontroversielle udtalelser. Denne gang om den tyske kansler Angela Merkel.

Det er Angela Merkels flygtningepolitik de seneste år, som det 84-årige modeikon har kastet sig over. I et interview med det franske magasin Le Point kritiserer Lagerfeld den tyske kansler for at åbne Tysklands åbne døre for hundredtusindvis af flygtninge gennem de seneste år og derved - ifølge Lagerfeld - at give en indirekte håndsrækning til det fremmedfjendske parti Alternative Für Deutschland (AfD).

»Behøvede hun virkelig at sige, at det var nødvendigt at byde en million migranter velkommen på et tidspunkt, hvor Frankrig, der fremstiller sig selv som menneskerettighedernes land, lovede at tage imod 30.000?,« siger Karl Lagerfeld i interviewet, hvor han uddyber kritikken yderligere:

»AfD eksisterede ikke, men med en enkelt sætning fik hun dem vakt til live ved at fremmedgøre to millioner vælgere og sendte dermed 100 nynazister ind i Forbundsdagen,« lyder det fra modeskaberen, der samtidig konstaterer, at han 'afskyr Merkel'.

Vil frasige sit statsborgerskab

I samme interview fortæller den ikoniske sølvmanke med den nærmest lige så legendariske hestehale, at han er parat til at frasige sig sit tyske statsborgerskab:

»Hvis det her fortsætter, så opgiver jeg mit tyske statsborgerskab. Jeg vil ikke være medlem af den klub af nynazister,« siger Lagerfeld.

Udtalelserne fra den kendte modeskaber har ikke overraskende vakt stor opsigt i hjemlandet Tyskland, men endnu har Angela Merkel ikke kommenteret angrebet.

Karl Lagerfeld slog for alvor sit navn fast i den internationale modeverden, da han blev kreativ direktør i modehuset Chanel. Siden har han også stået i spidsen af Fendi og lavet tøjdesign med blandt andre H&M.

Det er ikke første gang, Karl Lagerfeld udtaler sig negativt om den tyske kansler. I 2017 angreb han ifølge Berlingske også Merkel, da han mente, hun 'importerede antisemitter' til Tyskland.