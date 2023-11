Den amerikanske-taiwanske model Shereen Wu fik sig noget af et chok, da hun efter et modeshow kunne se, at billederne af hendes ansigt var blevet redigeret til uigenkendelighed. Faktisk helt erstattet.

Det fortæller hun selv i en video på TikTok, der for nuværende har fået 1,8 millioner visninger.

»Jeg håber, at folk kan forstå, hvor sårende det er at få sit arbejde stjålet fra en. Det er umenneskeligt,« siger Shereen Wu blandt andet.

Selv påstår hun videre, at grunden til, at hendes ansigt er blevet erstattet, er fordi hun ikke er hvid.

#greenscreenvideo #drama #michaelcostellocontroversy original sound - shereenwu @shereenwu Michael Costello has yet to take responsibility for his actions. I want to explain what happened, and I hope other models in the future feel comfortable to speak up. He has since offered to post my photo side by side with the AI one, but has not voluntarily post it. This offer did not contain an apology, and only happened after a model who s close with him brought light to the situation. Some points I couldn t fit: -Replaced the face of a model from the same collection -Lightened the skin of a black model in a photo and proceeded to push blame on the makeup artist (mua did not lighten the skin) -Screamed at models backstage (he screamed at the girl who stumbled on the runway to near tears, only to make an Instagram post praising her after.) But considering how long he s been acting like this, I doubt any apology from him would be sincere; they would be performative at best. (Sorry for the weird cuts and sped up video I was trying to fit as much as I can in) #michaelcostello

Det var stjernedesigneren Michael Costello, der før har arbejdet sammen med ikoner som Beyoncé, Céline Dion og Jennifer Lopez, der på sin Instagram havde lagt billedet af Shereen Wu op – således med et andet ansigt.

I en efterfølgende erklæring, der hurtigt blev slettet, nægtede designeren, at han havde ændret billedet, men at han dog tog ansvaret for at dele det.

»Jeg tænkte ikke, før jeg videredelte det på min Instagram, da jeg var i en følelsesmæssig rutsjebane, og videredelte alt, hvad jeg var tagget i,« skrev Costello i den nu slettede erklæring.

Foruden at være frustreret over ikke at kunne genkende sig selv, peger Shereen Wu også på et andet problem.

Hun har nemlig ikke tjent en krone på at gå model for designeren, men gjorde det udelukkende for eksponeringen – og ikke mindst at få sit eget ansigt ud til offentligheden.