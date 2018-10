Tara Fares, der var kendt som model og Instagram-stjerne, blev torsdag skudt og dræbt i den irakiske hovedstad, Baghdad.

Drabet blev begået af to forbikørende motorcyklister, mens Tara Fares kørte i sin hvide Porsche. Tara Fares blev ramt af tre kugler og døde på stedet.

Det skriver TV2 Norge mandag.

Med 2,7 millioner følgere var Tara Fares én af de mest indflydelsesrige kvinde på de sociale medier i Irak. Derudover arbejdede hun også som model og fik sågar en andenplads i 'Miss Irak' i 2017.

Det irakiske indenrigsministerium har bekræftet, at drabet på Tara Fares skal efterforskes.

Ummidelbart er der dog ingen mistænkte i sagen.

Tara Fares blev dræbt blot to dage efter, at menneskerettighedsaktivisten Suad al-Ali også blev skudt og dræbt i Irak. Derudover blev to andre kvinder, Refeef al-Yaseri og Rasha al-Hassan, som var indehavere af hver sin skønhedssalon, dræbt under mystiske omstændigheder i august. Et irakisk parlamentsmedlem har siden antydet, at de to sidstnævnte kvinder blev dræbt af religiøse fanatikere, skrev The Telegraph fredag.

Dermed er drabet på Tara Fares det fjerde, der, siden august måned, er begået på kvinder med forbindelse til menneskerettigheder eller skønhedsindustrien.