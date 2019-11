En mand har erklæret sig ikke skyldig i mordet på en Instagram-model, hvis krop blev fundet, støbt ind i en betonblok uden for Las Vegas i USA.

Det lyder næsten som et mexicansk narkoopgør, men fakta er, at den 45-årige Christopher Prestipino er sigtet for at have myrdet den 24-årige Esmeralda Gonzalez.

Til at hjælpe sig havde han sin sambo, den 39-årige Casandra Garrett, og sin veninde, den 31-årige Lisa Mort.

Forbrydelsen blev angiveligt begået i Christopher Prestipinos hjem i Las Vegas, ifølge The Las Vegas Review-Journal. Og den var meget barsk,.

I denne betonfyldte vandbeholder blev kroppen af Esmeralda Gonzalez fundet, fem måneder efter hun var forsvundet. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department Vis mere I denne betonfyldte vandbeholder blev kroppen af Esmeralda Gonzalez fundet, fem måneder efter hun var forsvundet. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department

Ifølge sigtelsen bandt Prestipino og Garrett Gonzalez til en sengestolpe, sprøjtede svimmingpool-rensemiddel ind i hende for til sidst af strangulere hende.

Alt sammen ifølge dokumenter fra retten. Det skriver New York Post.

De to forbrydere brugte en bil til at dumpe Gonzalez' krop i ørkenen ca. 80 km nordøst for Las Vegas.

Kroppen blev fundet støbt ind i cement i en vandtank på 950 liter den 8. oktober. Det var fem måneder, efter hun var forsvundet.

Esmeralda Gonzalez blev kun 24 år. Foto: Facebook Vis mere Esmeralda Gonzalez blev kun 24 år. Foto: Facebook

Detektiv Tate Sanborn gav juryen en vidnerapport om den vandtank, Gonzales krop blev fundet i: 'Toppen var blevet skåret af og indholdet fyldt med cement,' sagde han.

Det lykkedes efterforskere at fastslå, at det var Gonzalez, der var støbt ind i cementen.

De måtte simpelthen sammenligne det tøj, hun havde på, med hvad hun iklædte sig på de sociale medier.

Prestipino og Garrett kan se frem til sigtelser for mord, kidnapning og konspirationsanklager.

Lisa Mort bliver sigtet for at lægge hus til ulovlighederne og at hjælpe en forbryder med sit forehavende.