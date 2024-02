Den indiske model Poonam Pandey på 32 år har de seneste dage vakt stor opmærksomhed hos landets 1,4 milliarder indbyggere.

Fredag dukkede der et opslag op på hendes Instagram-profil, hvor der stod, at hun var død af livmoderhalskræft.

»Denne morgen er en hård dag for os. Vi er dybt kede af at fortælle dig, at vi har mistet vores elskede Poonam til livmoderhalskræft,« stod der i opslaget, hendes 1,3 million følgere kunne læse.

Poonam Pandeys ledelsesteam bekræftede hendes død over for indiske medier, og indiske stjerner hyldede hende på sociale medier.

Nogle var dog skeptiske og pegede på optagelser, der blev lagt på det sociale medie fire dage tidligere, og som viste hende nyde en natlige sejltur i turiststedet Goa.

Og de endte også med at få ret.

Lørdag har hun lavet et nyt opslag, hvor der står, at hun forfalskede sin egen død.

»Jeg føler mig tvunget til at dele noget væsentligt med jer alle – jeg er her, i live. Livmoderhalskræft gjorde ikke krav på mig, men tragisk nok har den kostet tusindvis af kvinder livet, som stammede fra mangel på viden om, hvordan man tackler denne sygdom,« skriver hun i det nye opslag.

På en video erkender hun også, at hun har chokeret sine følgere.

»Ja, jeg forfalskede min død. Ekstremt, jeg ved det. Men pludselig taler vi alle om livmoderhalskræft, ikke?,« siger hun på videoen.