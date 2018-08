En britisk model er blevet dømt for at have myrdet sin model-kollega i januar.

George Koh på 24 år er blevet dømt skyldig for at have knivdræbt den britiske model Harry Uzoka. Stridigheden mellem dem opstod, fordi der var rygter om, at George Koh havde haft samleje med Harry Uzokas kæreste - modellen Ruby Campbell.

Det var dog bare rygter, men alligevel aftalte de to unge mænd at mødes for at afslutte striden mellem dem, men de var dog begge bevæbnet.

Den afdøde havde en 'dumbbell' med - en form for håndvægt, og George Koh skulle eftersigende have to knive med - en i hver hånd - samt to venner, der også var bevæbnet med blandt andet en machete. Begge venner er også blevet dømt for drabet.

Harry Uzoka blev fundet dræbt ude foran sit hjem.

Nedenfor er et billede af George Koh som model for mærket Balmain.

INTO THE WILD #GeorgeKoh photographed by #JasperRensVanEs wears #BALMAINFW17 styled by #JosephKocharian for #AttitudeMagazine Et opslag delt af BALMAIN (@balmain) den 2. Nov, 2017 kl. 10.43 PDT

George Koh skulle som optakt til mødet have sendt en besked til Harry Uzoka om, at han mente, de skulle mødes og slås - og at han skulle medbringe nogle venner. Dertil svarede han, at de kunne mødes ude foran hans hjem i London. Det skriver det amerikanske medie Huffington Post.

Adrian Harper, den afdødes roomie, som også var til stede, har senere fortalt, at han ikke havde forventet, de ville bruge knive i slagsmålet, men derimod havde forventet en god gammeldags slåskamp uden våben.

Nedenfor er et billede af afdøde Harry Uzoka.