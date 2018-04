En argentinsk model og Instagram-stjerne fik foretaget en skønhedsoperation. Operationen gik grueligt galt, og nu advarer stjernen resten af verden.

Nadinne Bruna undergik tilbage i 2016 en operation i sine øjne for at få skiftet farven til en mere lysegrå kulør.

Men operationen gik galt, og det resulterede i, at den 32-årige model mistede 80 procent af synet i sit højre øje og 50 procent af synet i sit venstre øje. Hun ser lige så godt som en 90-årig.

Det skriver Daily Mail

Operationen er ulovlig i USA, hvor modellen bor, derfor fløj hun til Bogota i Colombia for at få foretaget indgrebet.

Ved operationen fik Nadinne Bruna sat silikoneimplantater i øjnene, så de ville skifte farve. Men kort efter indgrebet begyndte hun at opleve problemer.

Hun mistede langsomt mere og mere af synet. og hendes øjne blev røde og var smertefulde i flere måneder.

Derfor tog hun tilbage til Colombia for at se, om skaden kunne repareres. Men det var ikke tilfældet. Derfor blev hun tunget til at søge hjælp hos Bascom Palmer Eye Institute i Miami.

Her blev silikoneimplantaterne fjernet, og modellen fik foretaget flere indgreb, som skulle få hendes øjne til at blive bedre. Smerterne forsvandt, men synet blev ikke bedre, og det må Nadinne Bruna nu leve med i resten af hendes liv.

»Før denne operation var mine øjne helt sunde. De var i god stand. Jeg var så naiv. Lige siden operationen har jeg haft et sløret syn, og i et år var mine øjne konstant røde og kløede. Mine pupiller kan ikke tilpasse sig lyset, så jeg er meget lysfølsom nu,« siger Nadinne Bruna ifølge FoxNews.

Som følge af det dårlige syn og de røde øjne ramlede hun ind i en depression, og det fik stor indflydelse på hendes karriere, da hun ikke i samme grad kan tjene penge på sin modelkarriere.

Nadinne Bruna fortsatte dog med at lægge billeder op på sin Instagram-konto, og det var blandt andet hendes over 200.000 følgere på det sociale medie, der var med til at få hende igennem depressionen, fortæller hun.

Modellen har ikke lagt sag an mod øjenklinikken, da hun ikke har det økonomiske råderum til det, mener hun.