Karl Lagerfeld revolutionerede modehuse i 1980'erne og formåede at holde sig relevant indtil sin død i 2019.

Modeverdenen tabte en af sine helt store ikoner tirsdag, da Karl Lagerfeld afgik ved døden på et hospital i Paris i en alder af 85 år.

Designere, modebosser, filmstjerner og mange andres kondolencer og mindeord er strømmet ind på sociale medier.

Og det er med god grund.

Ifølge modejournalist og vært på DR K Chris Pedersen er der få mennesker, måske ingen, der før har formået, hvad Lagerfeld gjorde i sine mere end 50 år i modebranchen.

- Da han kom til Chanel i 1983, forstod han allerede, hvad der skulle til for at holde de gamle modehuse i live, når deres hoveddesignere døde, siger Chris Pedersen.

Chanel var ramt af kreativ tomgang og faldende salg i starten af 1980'erne.

Lagerfelds strategi var at genskabe og modernisere Chanel-designet, men uden at tabe modehusets design-"koder", som Chris Pedersen kalder dem:

- Han evnede at registrere og bevare de ting, der gør Chanel til Chanel - navnlig tweed, quiltet læder, kamelia-blomsten og de to CC'er. Med dem som fundament skabte han nye, provokerende kollektioner sæson efter sæson, siger han.

På den måde adskilte han Chanel fra andre modehuse i folks øjne.

Ifølge Chris Pedersen er det den måde alle store modehuse bibeholder deres popularitet på i dag.

Lagerfelds excentriske og kompromisløse person var også med til at cementere hans status som et ikon i og uden for modeverdenen.

- Han har leveret ekstremt mange 'one-liners', som også har skabt kontroverser fra tid til anden, siger Chris Pedersen.

Blandt andet kaldte han i 2012 den britiske sangstjerne Adele for "lidt for tyk" ifølge The Guardian.

Ud over at have arbejdet utrætteligt til den dag han døde, holdte Lagerfeld sig relevant i den hurtige og benhårde modebranche gennem sin store interesse for musik og populærkultur.

- Han så ikke tv, men har været enormt god til at fange unge og populære skuespillere og modeller og gøre dem til ambassadører for sine brands.

Og så har hans karakteristiske look med hvidt hår i pisk, mørkt jakkesæt, solbriller og læderhandsker formentligt hjulpet til at gøre ham kendt for de yngre generationer.

- I den fotofikserede tid med sociale medier, hvor unge konstant finder og fejrer figurer, har hans look jo virket helt genialt, siger Chris Pedersen.

/ritzau/