Det spanske modehus Loewe har set sig nødsaget til at undskylde og trække et 12.000 kroner dyrt sæt tilbage.

Det sker efter, at kritikere har påpeget, at sættet minder bemærkelsesværdigt meget om en fangedragt fra KZ-lejrene under 2. verdenskrig.

Sættet var en del af Loewes William de Morgan-kollektion, der er en hyldest til 'frihed og fantasi', men fantasien gik altså for langt ifølge adskillige kritiske røster på de sociale medier, hvor Loewe blandt andet fik besked på, at de 'burde skamme sig'.

Derfor valgte modehuset altså fredag at lægge sig fladt ned. Det skriver The Independent.

»Vi er blevet underrettet om, at et af vore looks kan blive misforstået som reference til et af de mest hadefulde øjeblikke i menneskets historie,«

»Vi er blevet underrettet om, at et af vore looks kan blive misforstået som reference til et af de mest hadefulde øjeblikke i menneskets historie,« lød det fra modehuset i et nu slettet Instagram-opslag.

»Dette har bestemt aldrig været vores intention, og vi undskylder over for alle, der må have følt, at vi var ufølsomme. Sættet er nu ikke længere at finde i vort kommercielle udbud,« fortsatte undskyldningen.

Sættet kom på markedet den 14. november og nåede altså dermed kun at være til salg i halvanden uges tid.

Det er bestemt ikke første gang, at et stort modehus må krybe til korset efter kritik af deres udvalg.

Var det rigtigt af Loewe at trække det stribede sæt tilbage?

H&M blev for eksempel sidste år kritiseret for en grøn hættetrøje, hvor modellen var en mørk dreng, mens der på trøjen stod: 'Coolest monkey in the jungle'.

Og tidligere i år måtte Gucci tage imod drøje hug, da de lancerede en rullekravestrik med indbygget maske og store, røde læber, fordi kritikere mente, at modehuset hyldede den sorte kultur ved at 'blackface'.

Adidas er også et af de mærker, som har fået offentlighedens fordømmelse. Det skete i 2012, da sportsmærket lancerede skoen 'S Roundhouse Mids', som var designet med en kæde og en lænke til at tage rundt om anklen, og det skete igen i foråret, hvor Adidas måtte trække sin Ultraboost Uncaged-linje tilbage.

Linjen var designet til at hylde sort kultur, men blev kritiseret, fordi den udelukkende bestod af hvide sko.