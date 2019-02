Et kritisk uvejr har ramt modehuset Gucci, som beskyldes for racisme efter at have sendt en ny trøje på gaden.

Der er mere specifikt tale om en sort sweater med 'røde læber' og et hul til munden i rullekraven.

Kreativt og funky? Måske - men også decideret krænkende.

I hvert fald hvis man spørger de mange kritikere, der lige nu står i kø for at revse modegiganten på de sociale medier.

Sweateren ved navn 'Balaclava knit top black', beskyldes således for at være et såkaldt 'blackface'.

Et udtryk, der henviser til en form for teatermakeup, som i tidernes morgen blev brugt af hvide skuespillere og musikere til at karikere sorte amerikanere.

Det, man på godt dansk kan kalde for en 'solid shitstorm', har da også fået Gucci til at undskylde og tage sweateren ned af tøjhylderne og ud af produktion.



På Twitter skriver modegiganten således.

'Gucci undskylder dybt den krænkelse, vi har skabt med vores balaclava-trøje i uld. Vi kan bekræfte, at trøjen med det samme er blevet fjernet fra vores onlineforretning og alle fysiske forretninger.'

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs — gucci (@gucci) 7. februar 2019

Gucci forklarer desuden, at de respekterer og værdsætter diversitet.

Før undskyldningen blev sendt ud havde et hav af kritikere dog allerede været på tasterne og givet deres mening til kende.

Og mange sammenligner altså designet med tidligere tiders markante karikaturtegninger.

Her et lille udpluk af reaktionerne.

So this is what we’re doing now @gucci A #BlackFace sweater ????? First Prada, now you? pic.twitter.com/PdQJcGIXNG — SinnamonS (@SinnamonS) 6. februar 2019

Balaclava knit top by Gucci. Happy Black History Month y’all. pic.twitter.com/HA7sz7xtOQ — Rashida (@fuckrashida) 6. februar 2019