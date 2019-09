Vil du lade din søn gå med en hoodie med skudhuller og navnet på en skole, der har været udsat for et blodigt masseskyderi?

Spørgsmålet kan virke absurd, men er ikke desto mindre relevant efter, at det amerikanske tøjmærke Bstroy har lanceret en række nye hættetrøjer.

Ved første øjekast ligner de trøjer, som dem store drenge og unge mænd går rundt med over alt, dag ud og dag ind. Kigger du nærmere på trøjerne, står det dog hurtigt klart, at noget er helt anderledes her:

Der er nemlig skudhuller i stoffet, og på brystkassen er der trykt navne som 'Sandy Hook', 'Virginia Tech', 'Stoneman Douglas' og 'Colombine.' Navne på skoler, der er blevet synonyme med skyderier, som kostede mange uskyldige børn og unge livet.

Trøjerne blev lanceret under modeugen i New York

Trøjerne blev lanceret under modeugen i New York, og firmaet lagde ved den lejlighed billeder af tøjet ud på Instagram.

Der gik dog ikke lang tid, før de blev mødt af en massiv kritik:

Mange føler sig stødte over trøjerne og beskylder firmaet for at ville tjene penge på tragedierne.

'Jeg har lige set de mest ulækre sweatshirts, som Bstroy lancerede for nylig. Dette er ikke mode. Huller i tøjer, som symbolisere skudhuller fra Sandy Hook og Columbine er ikke mode. Det er frastødende, rædselsfuldt og grænseoverskridende,« siger en bruger, mens pårørende til ofrene også finder trøjerne usmagelige.

Just saw the absolute disgusting sweatshirts that Bstroy put out recently. This is not fashion. Holes in sweatshirts, representative of bullet holes, that say Sandy Hook and Columbine is never fashion. You are repulsive, horrendous, and beyond callous for putting this out.

'Som en Sandy Hook-familie er, hvad I laver her totalt klamt, smertefuldt, forkert og respektløst. I vil aldrig vide, hvad vores familie gik igennem, efter at Vicki døde, mens hun forsvarede sine elever. Vores smerte skal ikke bruges i jeres mode,' skriver en profil fra en fond, der er skabt til minde om en lærer, som døde i Sandy Hook-skyderiet.

Kyle Kashuv overlevede skyderiet på Stoneman Douglas og skriver det kort og kontakt:

'At fucking tjene penge på en skoleskydning. Klamt.'

P1 Morgen har talt med lektor på Kunstakademiets Designskole, Marie Mackinney-Valentin, som hverken finder trøjerne særlig intelligente eller vedkommende.

»Det er bare dårlig smag og respektløs,« siger hun til radiokanalen.

De kontroversielle trøjer er en del af Bstoys forårs- og sommerkollektion 2020, og er designet af Brick Owens og Duey Catorze.

Designerne siger til Today.com, at trøjerne skal ses som en kommentar til USA’s liberale våbenlove.

»Vi ville kommenterer på den type af våbenkriminalitet, der har brug for forebyggende opmærksomhed, og hvad den udspringer af, mens også at bemyndige tragediernes overlevende ofre igennem tøjets historiefortælling«, har Owens skrevet til mediet.