Emanuel Ungaro stammede fra en italiensk familie, der var indvandret til Frankrig.

Den franske modedesigner Emanuel Ungaro er død i Paris, 86 år, oplyser hans familie.

Ungaro, der blev kendt for både tøjdesign og parfumer, døde lørdag efter to år med 'svækket helbred', siger et medlem af familien til nyhedsbureauet AFP.

Han lod sig pensionere i 2004.

Ungaro blev født i det sydlige Frankrig i 1933.

Familien var indvandrere fra Italien, og de flyttede til Paris i 1956, hvor han blev udlært hos den spanske designer Cristobal Balenciaga.

/ritzau/