I adskillige europæiske lande har ukendte kriminelle forsøgt at brænde mobilmaster ned. Blandt andet i Holland er 15 master forsøgt brændt ned på under to uger.

Det skriver DR, som citerer flere hollandske medier.

Det pludselige had mod mobilmaster er angiveligt opstået under den aktuelle coronakrise.

Der er nemlig adskillige konspirationsteoretikere, der lider af den vrangforestilling, at masterne spreder sygdommen.

En forbrændt mobilmast i England. Foto: CARL RECINE

Konspirationsteoretikerne bebrejder de nye 5G-master, selvom det kun er de færreste mobilmaster, som er brændt ned, der reelt er 5G-master.

»Totalt uacceptabelt, utroligt dumt. I leger med liv og død. Det er bogstaveligt talt livsfarligt, sagde Hollands premierminister Mark Rutte om sagen, som er gengivet i hollandske medier.

Han forklarer, at det kan være forbundet med fare, hvis masterne er ude af drift, da borgerne så ikke kan komme i kontakt med alarmcentralen.

Også i Storbritannien er et stort antal master forsøgt brændt ned. Siden januar måned er der blevet sat ild til knap 60 master.

Foto: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HA

Derfor mener politiet i begge lande, at det sandsynligvis er konspirationsteoretikere, der står bag forbrydelserne.

Der er dog adskillige grupper, der er imod 5G masterne, som har taget kraftigt afstand fra afbrændingerne.

»Vi aner ikke, hvem der står bag brandene, men det her giver ingen mening, og vi tager afstand fra dem,« sagde talsmand fra aktivistgruppen 5G Haag, Georgette Polderman.

»Vi er meget kede af det her, og det skader os.«