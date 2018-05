75.000 vil miste deres arbejde, men det er kun toppen af isbjerget. Hvis den kriseramte kinesiske mobil- og teknologigigant ZTE ender med at lukke, vil det kunne mærkes over hele verden.

Det skriver CNN.

Onsdag oplyste ZTE, at de har lukket ned for produktionen. Det sker som følge af, at amerikanske virksomheder har fået forbud mod at sælge software og komponenter til den vaklende kinesiske kolos af Donald Trumps regering. Og uden den amerikanske teknologi, som blandt andet inkluderer chips fra softwaregiganter som Intel, Qualcomm og Broadcom får ZTE meget svært ved at overleve.

Krisen i ZTE handler dog om langt mere end de 75.000 jobs, der er i overhængende fare. Den har både en storpolitisk og en teknologisk betydning, som rækker langt ud over Kinas grænser.

Mobilgigantens dødskamp har fået en stor rolle i den eskalerende konflikt mellem supermagterne Kina og USA på handels- og teknologiområdet. I den kortfattede udtalelse lader ZTE det således tydeligt fremgå, at Donald Trumps regering vil være ansvarlige, hvis firmaet ender med at måtte dreje nøglen om.

USA har indført eksportforbuddet mod ZTE, fordi den kinesiske mobilgigant brudt det forlig de indgik med den amerikanske regering ved ikke at betale en gigantisk bøde på 7,5 milliarder kroner for at bryde sanktionerne mod Iran og Nordkorea. ZTE har appelleret bøden, og den kinesiske regering har taget spørgsmålet om eksportforbuddet op med højtstående amerikanske embedsmænd.

Også den almindelige forbruger vil kunne mærke det, hvis ZTE lukker. Pudsigt nok især i netop USA, hvor ZTE er fjerdestørst på det enorme marked for smartphones. Firmaet sælger mobilløsninger til regeringer og firmaer i 160 lande og er med i førefeltet med hensyn til udviklingen af 5G - den næste generation af det mobile netværk.

Mange af de firmaer som sælger software og komponenter til ZTE kommer også til at lide under en lukning.

Analytikere vurderer, at den kinesiske regering vil gøre alt, hvad den kan, for at hjælpe ZTE i handelskrigen mod USA og redde firmaet, som er delvis statsejet.