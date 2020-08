En app på Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon får særlig opmærksomhed, når politiet i denne uge skal rekonstruere hendes sidste bevægelser på Sloraveien 4.

For ligesom mange andre med en iPhone blev også milliardærfruens daglige skridt og ‘antal trapper’ registreret i appen 'Sundhed', skriver VG.

Ægteparret Hagens hjem på Sloraveien 4 har siden Anne Elisabeth Hagens forsvinding 31. oktober 2018 været et af de mest undersøgte gerningssteder i Norge.

Gennem afhøringer og tekniske undersøgelser har norsk politi forsøgt at kortlægge de sidste minutter op til forsvindingen.

Parrets hjem i Lørenskog. Foto: TORE MEEK Vis mere Parrets hjem i Lørenskog. Foto: TORE MEEK

Efterforskningen på gerningsstedet er nu ved at nå sine sidste uger. Tom Hagen er nemlig gået rettens vej for at kræve huset tilbage. Ægtemanden, der nægter at have noget med sagen at gøre, vil gerne flytte hjem igen.

Politiet havde som udgangspunkt ønsket at beholde huset indtil slutningen af november, men retten har nu besluttet, at politiet skal overdrage huset til Tom Hagen 21. september.

I denne uge skal politiet foretage nye undersøgelser i huset, som kan knyttes til oplysningerne fra Anne-Elisabeth Hagens mobil.

Det skal gøre politiet klogere på, hvad der skete i de sidste timer, fra Anne-Elisabeth Hagen på forsvindingsdagen stod op omkring klokken 7.00, talte i telefon med sin søn klokken 9.14, og til hendes mobil bliver slukket klokken 10.07 og efterladt i huset.

ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: TORBJORN OLSEN Vis mere ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: TORBJORN OLSEN

Appen 'Sundhed' registrerer nemlig både skridt og antal trapper. En trappe svarer i den forbindelse til en stigning eller fald på omkring tre meter eller 16 trin.

Ifølge VG's oplysninger kan historikken på hendes mobil tolkes som en pludselig bevægelse eller et fald muligvis ned ad en trappe.

Politiet mener, at hastigheden, der er registreret på telefonen, er så høj, at Anne-Elisabeth Hagen ikke selv kan have nået at gå ned ad trappen i det tempo.

Andre tekniske beviser fra huset ser ud til at kunne bakke op om faldteorien, da man har fundet bloddråber tilhørende Anne-Elisabeth Hagen på væggen langs trappen fra husets førstesal.

Det er ikke første gang, at sundhedsappen bliver brugt i efterforskningssammenhæng.

I oktober 2016 blev en tysk kvinde voldtaget, dræbt og smidt i en flod af en medstuderende. Her afslørede appen, at gerningsmanden to gange havde gået på trapper, som svarede til, at han kunne være gået ned til floden og op igen. Det blev brugt som bevis i retssagen.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, ser positivt på de nye undersøgelser.

»Det er banebrydende arbejde, kan jeg sige. Undersøgelserne vil kunne give nyttig information, og vi ønsker at finde ud af, hvad der skete med Anne-Elisabeth, så det er positivt,« siger han til VG.

VG har ‘af hensyn til efterforskningen’ ikke kunnet få oplyst, præcis hvilke tekniske undersøgelser der i denne uge gennemføres på gerningsstedet.