Republikaneren Mitt Romney var ikke just en populær mand under et republikansk stormøde lørdag, hvor han blev beskyldt for forræderi og buhet ned fra scenen.

Den højlydte buhen resulterede sågar i, at Mitt Romney fik afbrudt sin tale og måtte forlade scenen.

Det skriver CNN.

Årsagen til den store utilfredshed mod Romney er, at han igen har forholdt sig kritisk til den tidligere, republikanske præsident Donald Trump.

Mitt Romney har ikke lagt skjul på sin utilfredshed over Donald Trump.

Romney er en af de få republikanere, der trods samme partifarve, ikke støtter op om Donald Trump. Noget, som Romney flere gange har slået fast.

Blandt andet var Romney en af dem, der mente, at Donald Trump var skyldig i at have opildnet til optøjerne mod Kongressen 6. januar tidligere på året. Og ved det føromtalte møde hos det republikanske parti i Utah fortsatte han i noget nær samme stil:

»Nu kender I mig som en mand, som siger, hvad han tænker. Og jeg lægger ikke skjul på, at jeg ikke var fan af vores tidligere præsidents karaktertræk,« lød det fra Romney, hvorefter han kaldte sig en »gammeldags republikaner«.

Det fik sindene i kog hos de øvrige medlemmer.

Buh-råbene blev flere, ligesom Romney blev kaldt »forræder« og »kommunist«, mens han talte videre:

»I kan buhe alt det, I vil. Men jeg har været republikaner hele mit liv. Min far var guvernør, min far arbejdede for republikanere, jeg troede på.«

»Og ja. Jeg kan forstå, at nogle ikke kan lide mig. Det er jeg ked af. Men jeg udtrykker mig efter, hvad jeg synes, er rigtigt. Jeg følger min samvittighed, som jeg mener er rigtig.«

Der var dog også nogle, som tiljublede Romney – og efterfølgende måtte partifælle Derek Brown bede de tilstedeværende om at vise respekt, ligesom der blev opfordret til at »stå sammen i styrke og fællesskab«.

Ved mødet skulle der i øvrigt også stemmes om fælles, republikansk kritik af Romney for hans modstand af Trump, som flere mener er skadeligt for partiet.

Et flertal stemte dog imod en fælles kritik.