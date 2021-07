Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har myndighederne mistet kontakten med et fly i det østlige Rusland nær Kamtjatka ud til Beringstrædet.

Der skulle eftersigende være 28 eller 29 personer ombord. Der er forskellige meldinger lige nu.

Ifølge det statsejede, russiske medie Sputnik News drejer det sig om seks besætningsmedlemmer og 22 passagerer, herunder et barn.

En russisk helikopter og redningstropper skulle netop nu være i gang med at gøre klar til en potentiel eftersøgnings- og redningsoperation, oplyser det russiske beredskab ifølge Sputnik News.

Det er et Antonov An-26 fly tilsvarende dette, her udstyret som militærfly af det ungarske militær.

»Et An-26-fly var i færd med en passagerflyvning mellem Petropavlovsk-Kamtjatskij og Palana, da det ikke besvarede kommunikationen på det aftalte tidspunkt,« oplyser russiske myndigheder.

Det er endnu uvist, hvad der er sket med flyet.

Kamtjatka er en stor, russisk halvø i den nordøstlige del af Sibirien. Halvøen er omgivet af Det Okhotske Hav mod vest og Beringstrædet og Stillehavet mod øst.

