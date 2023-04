Lyt til artiklen

Sanna Marin lykkedes ikke med at vinde valget i Finland.

Men hun kan godt tørre tårerne væk, for nu bliver hun nævnt som kandidat til en endnu større post.

30. september udløber norske Jens Stoltenbergs tjans som generalsekretær for NATO, og der er endnu ikke fundet en arvtager. Hovedpersonen selv har også afvist at fortsætte, selvom forsvarsalliancens lande ellers skulle være blevet enige om, at han gerne måtte blive siddende i stillingen indtil april 2024.

Derfor spekuleres der i den grad i, hvem der skal overtage posten, og med sit valgnederlag er Sanna Marin også røget med i puljen over yderst interessante kandidater. Ikke mindst fordi hun også opfylder en række vigtige kriterier.

Det skrive norske Børsen.

Såfremt Sanna Marin får posten, vil hun blive den første kvinde til at besidde jobbet.

Samtidig trækker det også op, at hun har været regeringschef, hvilket giver hende praktisk erfaring med forhandling, som vil blive nødvendig, når der skal forhandles kompromisser hjem mellem verdenslederne. Hun skulle derudover være ganske vellidt blandt sine politikerkollegaer rundt om i verden.

Det, der kan trække ned, er hendes alder på 37 år, som i politik anses for at være ret så ungt. En hæmsko kan også være, at Finland kun har været medlem af NATO i få dage.

Nok en ulempe fra Marin kan være Finlands geografiske placering i Norden, da de to seneste generalsekretærer, danske Anders Fogh Rasmussen og norske Jens Stoltenberg, også er herfra.

Andre navne, der har været nævnt som mulige kandidater til posten, er blandt andet Storbritanniens forsvarsminister Ben Wallace, Spaniens statsminister Pedro Sanchéz og præsident for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen.

Også flere Central- og østeuropæiske statsledes er blevet nævnt, og de har sagt, at de mener, at det er på tide, at en politiker fra denne del af verden får jobbet.

Det forventes, at afløseren bliver fundet, når NATO 11. og 12. juni holder topmøde i Vilnius, Litauen.